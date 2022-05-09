https://ria.ru/20220509/salyuty-1787571340.html
Салюты в День Победы в Москве прогремят на 36 площадках
Салюты в День Победы в Москве прогремят на 36 площадках - РИА Новости, 09.05.2022
Салюты в День Победы в Москве прогремят на 36 площадках
Салюты в День Победы в Москве пройдут в 10 часов вечера на 36 площадках. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T00:24
2022-05-09T00:24
2022-05-09T00:25
день победы — 2022
общество
москва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Салюты в День Победы в Москве пройдут в 10 часов вечера на 36 площадках.Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, праздничные мероприятия к Дню Победы в столице завершатся в 22.00 артиллерийскими салютами и фейерверками, которые запланированы на 36 площадках. Салют продлится 10 минут.В центральной части города шоу лучше всего будет видно с семи площадок: парк Горького, спорткомплекс "Лужники", московский городской сад "Эрмитаж", парк "Красногвардейские пруды", парк культуры и отдыха "Таганский", Москворецкая набережная, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана.Кроме того, салюты можно посмотреть на таких крупных площадках в разных округах столицы, как парк культуры и отдыха "Сокольники", Измайловский парк культуры и отдыха, Лианозовский парк культуры и отдыха, парк имени Юрия Лужкова, всероссийский выставочный центр, Тушинский аэродром. Сразу две смотровые площадки организуют в Парке Победы на Поклонной горе и в парке Кузьминки.Смотреть фейерверки будет удобно и на отдаленных от центрах территориях, так в Новой Москве будут организованы площадки в городском округе Троицк, поселении Краснопахорское, городском округе Щербинка и поселении Роговское, а в Зеленограде - около парка Победы.
https://ria.ru/20220509/shestvie-1787571134.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва
00:24 09.05.2022 (обновлено: 00:25 09.05.2022)
Салюты в День Победы в Москве прогремят на 36 площадках
Салюты в День Победы в Москве прогремят в 10 часов вечера на 36 площадках
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Салюты в День Победы в Москве пройдут в 10 часов вечера на 36 площадках.
Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, праздничные мероприятия к Дню Победы в столице завершатся в 22.00 артиллерийскими салютами и фейерверками, которые запланированы на 36 площадках. Салют продлится 10 минут.
В центральной части города шоу лучше всего будет видно с семи площадок: парк Горького, спорткомплекс "Лужники", московский городской сад "Эрмитаж", парк "Красногвардейские пруды", парк культуры и отдыха "Таганский", Москворецкая набережная, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана.
Кроме того, салюты можно посмотреть на таких крупных площадках в разных округах столицы, как парк культуры и отдыха "Сокольники", Измайловский парк культуры и отдыха, Лианозовский парк культуры и отдыха, парк имени Юрия Лужкова, всероссийский выставочный центр, Тушинский аэродром. Сразу две смотровые площадки организуют в Парке Победы на Поклонной горе и в парке Кузьминки.
Смотреть фейерверки будет удобно и на отдаленных от центрах территориях, так в Новой Москве будут организованы площадки в городском округе Троицк, поселении Краснопахорское, городском округе Щербинка и поселении Роговское, а в Зеленограде - около парка Победы.