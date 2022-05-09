https://ria.ru/20220509/salyuty-1787571340.html

Салюты в День Победы в Москве прогремят на 36 площадках

Салюты в День Победы в Москве прогремят на 36 площадках - РИА Новости, 09.05.2022

Салюты в День Победы в Москве прогремят на 36 площадках

Салюты в День Победы в Москве пройдут в 10 часов вечера на 36 площадках. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T00:24

2022-05-09T00:24

2022-05-09T00:25

день победы — 2022

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781932184_0:159:3359:2048_1920x0_80_0_0_c31e4ebe790e1fe989785db00eb3f4fb.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Салюты в День Победы в Москве пройдут в 10 часов вечера на 36 площадках.Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, праздничные мероприятия к Дню Победы в столице завершатся в 22.00 артиллерийскими салютами и фейерверками, которые запланированы на 36 площадках. Салют продлится 10 минут.В центральной части города шоу лучше всего будет видно с семи площадок: парк Горького, спорткомплекс "Лужники", московский городской сад "Эрмитаж", парк "Красногвардейские пруды", парк культуры и отдыха "Таганский", Москворецкая набережная, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана.Кроме того, салюты можно посмотреть на таких крупных площадках в разных округах столицы, как парк культуры и отдыха "Сокольники", Измайловский парк культуры и отдыха, Лианозовский парк культуры и отдыха, парк имени Юрия Лужкова, всероссийский выставочный центр, Тушинский аэродром. Сразу две смотровые площадки организуют в Парке Победы на Поклонной горе и в парке Кузьминки.Смотреть фейерверки будет удобно и на отдаленных от центрах территориях, так в Новой Москве будут организованы площадки в городском округе Троицк, поселении Краснопахорское, городском округе Щербинка и поселении Роговское, а в Зеленограде - около парка Победы.

https://ria.ru/20220509/shestvie-1787571134.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва