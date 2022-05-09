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Праздничный салют в честь Дня Победы. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2022
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/salyut-1787698047.html
Праздничный салют в честь Дня Победы. Прямая трансляция
Праздничный салют в честь Дня Победы. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2022
Праздничный салют в честь Дня Победы. Прямая трансляция
Празднование 77-летия Победы завершилось в Москве салютом. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:00
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день победы — 2022
день победы
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Празднование 77-летия Победы завершилось в Москве салютом. Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород. За время военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был 9 мая 1945 года — 30 залпов из 1000 орудий.
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LIVE: Праздничный салют в День Победы
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день победы, видео
Праздничный салют в честь Дня Победы. Прямая трансляция
Празднование 77-летия Победы завершилось в Москве салютом.
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22:00 09.05.2022 (обновлено: 22:01 09.05.2022)
 

Праздничный салют в честь Дня Победы. Прямая трансляция

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Празднование 77-летия Победы завершилось в Москве салютом.
Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород. За время военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был 9 мая 1945 года — 30 залпов из 1000 орудий.
 
День Победы — 2022День Победы
 
 
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