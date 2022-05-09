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Праздничный салют в честь Дня Победы. Прямая трансляция

Праздничный салют в честь Дня Победы. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2022

Праздничный салют в честь Дня Победы. Прямая трансляция

Празднование 77-летия Победы завершилось в Москве салютом. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T22:00

2022-05-09T22:00

2022-05-09T22:01

день победы — 2022

день победы

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Празднование 77-летия Победы завершилось в Москве салютом. Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород. За время военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был 9 мая 1945 года — 30 залпов из 1000 орудий.

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

день победы, видео