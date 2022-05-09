Рейтинг@Mail.ru
Rutube подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220509/rutube-1787605845.html
Rutube подвергся хакерской атаке
Rutube подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 09.05.2022
Rutube подвергся хакерской атаке
В ночь на 9 мая Rutube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Специалисты сообщили, что уже локализовали инцидент, но видеохостинг еще недоступен. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:39
2022-05-09T15:40
в мире
технологии
rutube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787618322_149:0:1081:524_1920x0_80_0_0_eece3d5bfebbde6e48e4809d53b6ba6c.jpg
МОСКВА. 9 мая — РИА Новости. В ночь на 9 мая Rutube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Специалисты сообщили, что уже локализовали инцидент, но видеохостинг еще недоступен."Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно", — сообщается в Telegram-канале сервиса.Сейчас ведутся работы по восстановлению инфраструктуры видеоотдачи."В последнее время злоумышленники активно пытаются дестабилизировать работу Rutube. С 23 февраля мы отразили десятки массированных DDoS-атак. Сегодняшний инцидент стал самым критичным. Сейчас ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Наши специалисты работают над устранением последствий. Мы уделяем особое внимание сохранности данных наших пользователей, они не повреждены", — отметил генеральный директор Rutube Александр Моисеев.Технические специалисты подтвердили, что третьи лицам не удалось получить доступ к видеоархиву.
https://ria.ru/20220428/provokatsiya-1785917273.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787618322_239:0:938:524_1920x0_80_0_0_b95012ddd7af66f9f838218e3316c0d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, rutube
10:39 09.05.2022 (обновлено: 15:40 09.05.2022)
 
Rutube подвергся хакерской атаке

Rutube подвергся хакерской атаке, видеохостинг недоступен

© Фото : RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : Rutube
Видеохостинг Rutube
Читать ria.ru в
МОСКВА. 9 мая — РИА Новости. В ночь на 9 мая Rutube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Специалисты сообщили, что уже локализовали инцидент, но видеохостинг еще недоступен.
"Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно", — сообщается в Telegram-канале сервиса.
Сейчас ведутся работы по восстановлению инфраструктуры видеоотдачи.
"В последнее время злоумышленники активно пытаются дестабилизировать работу Rutube. С 23 февраля мы отразили десятки массированных DDoS-атак. Сегодняшний инцидент стал самым критичным. Сейчас ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Наши специалисты работают над устранением последствий. Мы уделяем особое внимание сохранности данных наших пользователей, они не повреждены", — отметил генеральный директор Rutube Александр Моисеев.
Технические специалисты подтвердили, что третьи лицам не удалось получить доступ к видеоархиву.
Хакер - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 12:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев и Вашингтон начали подготовку к масштабной киберпровокации, заявил МИД
 
В миреТехнологииRutube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала