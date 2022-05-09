10:39 09.05.2022 (обновлено: 15:40 09.05.2022)
Rutube подвергся хакерской атаке
Rutube подвергся хакерской атаке, видеохостинг недоступен
© Фото : RutubeВидеохостинг Rutube
© Фото : Rutube
Видеохостинг Rutube
МОСКВА. 9 мая — РИА Новости. В ночь на 9 мая Rutube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Специалисты сообщили, что уже локализовали инцидент, но видеохостинг еще недоступен.
"Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно", — сообщается в Telegram-канале сервиса.
Сейчас ведутся работы по восстановлению инфраструктуры видеоотдачи.
"В последнее время злоумышленники активно пытаются дестабилизировать работу Rutube. С 23 февраля мы отразили десятки массированных DDoS-атак. Сегодняшний инцидент стал самым критичным. Сейчас ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Наши специалисты работают над устранением последствий. Мы уделяем особое внимание сохранности данных наших пользователей, они не повреждены", — отметил генеральный директор Rutube Александр Моисеев.
Технические специалисты подтвердили, что третьи лицам не удалось получить доступ к видеоархиву.