https://ria.ru/20220509/rutube-1787605845.html

Rutube подвергся хакерской атаке

Rutube подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 09.05.2022

Rutube подвергся хакерской атаке

В ночь на 9 мая Rutube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Специалисты сообщили, что уже локализовали инцидент, но видеохостинг еще недоступен. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:39

2022-05-09T10:39

2022-05-09T15:40

в мире

технологии

rutube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787618322_149:0:1081:524_1920x0_80_0_0_eece3d5bfebbde6e48e4809d53b6ba6c.jpg

МОСКВА. 9 мая — РИА Новости. В ночь на 9 мая Rutube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Специалисты сообщили, что уже локализовали инцидент, но видеохостинг еще недоступен."Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно", — сообщается в Telegram-канале сервиса.Сейчас ведутся работы по восстановлению инфраструктуры видеоотдачи."В последнее время злоумышленники активно пытаются дестабилизировать работу Rutube. С 23 февраля мы отразили десятки массированных DDoS-атак. Сегодняшний инцидент стал самым критичным. Сейчас ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Наши специалисты работают над устранением последствий. Мы уделяем особое внимание сохранности данных наших пользователей, они не повреждены", — отметил генеральный директор Rutube Александр Моисеев.Технические специалисты подтвердили, что третьи лицам не удалось получить доступ к видеоархиву.

https://ria.ru/20220428/provokatsiya-1785917273.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, rutube