https://ria.ru/20220509/rpts-1787695517.html
В РПЦ прокомментировали признание Константинополем "Охридской церкви"
В РПЦ прокомментировали признание Константинополем "Охридской церкви" - РИА Новости, 09.05.2022
В РПЦ прокомментировали признание Константинополем "Охридской церкви"
Русская православная церковь (РПЦ) признает исключительные канонические права Сербской православной церкви (СПЦ) в Северной Македонии и в вопросе признанной... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T21:07
2022-05-09T21:07
2022-05-09T22:02
религия
русская православная церковь
константинопольский патриархат
северная македония
сербская православная церковь
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) признает исключительные канонические права Сербской православной церкви (СПЦ) в Северной Македонии и в вопросе признанной только Константинопольским патриархатом "Охридской церкви" будет ориентироваться на позицию СПЦ, заявил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук."Позиция Русской православной церкви будет, прежде всего, учитывать подходы к этой проблеме Сербской церкви, за которой мы по-прежнему признаем исключительные канонические права в Северной Македонии", – сказал он РИА Новости.Синод Константинопольского патриархата признал церковь Северной Македонии под руководством архиепископа Охридского и Македонского Стефана (Веляновского) в качестве отдельной церкви 9 мая синод на заседании под председательством патриарха Константинопольского Варфоломея. Решение предоставляет Сербской православной церкви "право регулировать административные вопросы между ней и Церковью Северной Македонии в рамках канонического порядка и церковной традиции".Новая церковь, согласно решению Константинопольского патриархата, будет именоваться "Охридской" (при этом подразумевается область ее юрисдикции только в границах территории государства Северная Македония), как было обещано в письме патриархату и ее предстоятелем, исключая термин "Македонская" и любое другое производное от слова "Македония".Сербская православная церковь (СПЦ) не признает отколовшейся от нее части в Северной Македонии под управлением Веляновского, ранее действовавшей под названием "Македонская православная церковь" и признанной в таком качестве македонскими властями и Константинопольским патриархатом. Ранее в интервью РИА Новости глава расположенной в этой стране самоуправляемой Охридской архиепископии канонической СПЦ, которую государство отказывается регистрировать, архиепископ Охридский Иоанн (Вранишковский), заявил, что единоличное признание со стороны Константинопольского патриархата македонских раскольников усложнит ситуацию в православном мире и поставит новые препятствия церковному единству.
https://ria.ru/20220102/tserkov-1766417765.html
https://ria.ru/20211227/kosovo-1765698022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, константинопольский патриархат, северная македония, сербская православная церковь
21:07 09.05.2022 (обновлено: 22:02 09.05.2022)
В РПЦ прокомментировали признание Константинополем "Охридской церкви"
В РПЦ прокомментировали признание Константинополем "Охридской церкви"
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) признает исключительные канонические права Сербской православной церкви (СПЦ) в Северной Македонии и в вопросе признанной только Константинопольским патриархатом "Охридской церкви" будет ориентироваться на позицию СПЦ, заявил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
"Позиция Русской православной церкви будет, прежде всего, учитывать подходы к этой проблеме Сербской церкви, за которой мы по-прежнему признаем исключительные канонические права в Северной Македонии", – сказал он РИА Новости.
Синод Константинопольского патриархата
признал церковь Северной Македонии
под руководством архиепископа Охридского и Македонского Стефана (Веляновского) в качестве отдельной церкви 9 мая синод на заседании под председательством патриарха Константинопольского Варфоломея. Решение предоставляет Сербской православной церкви
"право регулировать административные вопросы между ней и Церковью Северной Македонии в рамках канонического порядка и церковной традиции".
Новая церковь, согласно решению Константинопольского патриархата, будет именоваться "Охридской" (при этом подразумевается область ее юрисдикции только в границах территории государства Северная Македония), как было обещано в письме патриархату и ее предстоятелем, исключая термин "Македонская" и любое другое производное от слова "Македония".
Сербская православная церковь (СПЦ) не признает отколовшейся от нее части в Северной Македонии под управлением Веляновского, ранее действовавшей под названием "Македонская православная церковь" и признанной в таком качестве македонскими властями и Константинопольским патриархатом. Ранее в интервью РИА Новости глава расположенной в этой стране самоуправляемой Охридской архиепископии канонической СПЦ, которую государство отказывается регистрировать, архиепископ Охридский Иоанн (Вранишковский), заявил, что единоличное признание со стороны Константинопольского патриархата македонских раскольников усложнит ситуацию в православном мире и поставит новые препятствия церковному единству.