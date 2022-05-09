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Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине
Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 09.05.2022
Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине
Миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс ожидает замедления мировой экономики из-за событий на Украине, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:51
2022-05-09T15:51
2022-05-09T15:51
экономика
цены на нефть
украина
сша
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс ожидает замедления мировой экономики из-за событий на Украине, сообщил Bloomberg.Гейтс напомнил, что из-за украинского кризиса многие государства, в частности США, Великобритания и Индия, повысили процентные ставки, чтобы снизить инфляцию."Конфликт наступил в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высоким и уже были некоторые проблемы с цепочками поставок. <...> Это в итоге приведет к замедлению экономического роста", — объяснил он.Так, в последние месяцы в США наблюдается рекордная инфляция, причем рост начался еще до начала российской спецоперации на Украине. Так, в феврале годовой показатель достиг 7,9 процента — максимума за сорок лет, а в марте вырос еще больше — до 8,5 процента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, украина, сша, великобритания
Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине
Bloomberg: Билл Гейтс предупредил о мировом экономическом спаде из-за украинского кризиса