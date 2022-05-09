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Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 09.05.2022
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Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине
Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 09.05.2022
Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине
Миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс ожидает замедления мировой экономики из-за событий на Украине, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:51
2022-05-09T15:51
экономика
цены на нефть
украина
сша
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс ожидает замедления мировой экономики из-за событий на Украине, сообщил Bloomberg.Гейтс напомнил, что из-за украинского кризиса многие государства, в частности США, Великобритания и Индия, повысили процентные ставки, чтобы снизить инфляцию."Конфликт наступил в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высоким и уже были некоторые проблемы с цепочками поставок. &lt;...&gt; Это в итоге приведет к замедлению экономического роста", — объяснил он.Так, в последние месяцы в США наблюдается рекордная инфляция, причем рост начался еще до начала российской спецоперации на Украине. Так, в феврале годовой показатель достиг 7,9 процента — максимума за сорок лет, а в марте вырос еще больше — до 8,5 процента.
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экономика, цены на нефть, украина, сша, великобритания
15:51 09.05.2022
 
Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине

Bloomberg: Билл Гейтс предупредил о мировом экономическом спаде из-за украинского кризиса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс ожидает замедления мировой экономики из-за событий на Украине, сообщил Bloomberg.
Гейтс напомнил, что из-за украинского кризиса многие государства, в частности США, Великобритания и Индия, повысили процентные ставки, чтобы снизить инфляцию.
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"Конфликт наступил в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высоким и уже были некоторые проблемы с цепочками поставок. <...> Это в итоге приведет к замедлению экономического роста", — объяснил он.
Так, в последние месяцы в США наблюдается рекордная инфляция, причем рост начался еще до начала российской спецоперации на Украине. Так, в феврале годовой показатель достиг 7,9 процента — максимума за сорок лет, а в марте вырос еще больше — до 8,5 процента.
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