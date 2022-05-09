https://ria.ru/20220509/retsessiya-1787661309.html

Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине

Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 09.05.2022

Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине

Миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс ожидает замедления мировой экономики из-за событий на Украине, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:51

2022-05-09T15:51

2022-05-09T15:51

экономика

цены на нефть

украина

сша

великобритания

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс ожидает замедления мировой экономики из-за событий на Украине, сообщил Bloomberg.Гейтс напомнил, что из-за украинского кризиса многие государства, в частности США, Великобритания и Индия, повысили процентные ставки, чтобы снизить инфляцию."Конфликт наступил в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высоким и уже были некоторые проблемы с цепочками поставок. <...> Это в итоге приведет к замедлению экономического роста", — объяснил он.Так, в последние месяцы в США наблюдается рекордная инфляция, причем рост начался еще до начала российской спецоперации на Украине. Так, в феврале годовой показатель достиг 7,9 процента — максимума за сорок лет, а в марте вырос еще больше — до 8,5 процента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/bayden-1787588514.html

https://ria.ru/20220505/inflyatsiya-1786984068.html

украина

сша

великобритания

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Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, украина, сша, великобритания