https://ria.ru/20220509/referendum-1787575207.html

Бибилов: референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится

Бибилов: референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится - РИА Новости, 09.05.2022

Бибилов: референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится

Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится, заявил РИА Новости действующий президент республики Анатолий Бибилов, после того как признал победу... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T01:44

2022-05-09T01:44

2022-05-09T01:44

южная осетия

россия

в мире

выборы в южной осетии — 2022

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ЦХИНВАЛ, 9 мая – РИА Новости. Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится, заявил РИА Новости действующий президент республики Анатолий Бибилов, после того как признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов главы республики.Бибилов отметил, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком."Они (ЦИК - ред.) должны все это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату", - добавил он.По данным ЦИК Южной Осетии после обработки 18% протоколов, во втором туре Гаглоев набирает 59,22% голосов, а Бибилов – 37%. Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Гаглоеву успешной работы.Ранее в Южной Осетии заявляли, что через некоторое время после президентских выборов в республике планируется референдум о ее объединении с Россией. Бибилов называл объединение "стратегической целью" народа Южной Осетии.

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Максим Горбачев

южная осетия, россия, в мире, выборы в южной осетии — 2022