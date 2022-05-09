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Сбиты восемь украинских ракет РСЗО "Ураган", выпущенных по Херсону - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/rakety-1787632717.html
Сбиты восемь украинских ракет РСЗО "Ураган", выпущенных по Херсону
Сбиты восемь украинских ракет РСЗО "Ураган", выпущенных по Херсону - РИА Новости, 09.05.2022
Сбиты восемь украинских ракет РСЗО "Ураган", выпущенных по Херсону
ПВО России сбили восемь ракет над Херсоном, выпущенные украинскими националистами в День Победы по городу, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:04
2022-05-09T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
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ХЕРСОН, 9 мая - РИА Новости. ПВО России сбили восемь ракет над Херсоном, выпущенные украинскими националистами в День Победы по городу, сообщили РИА Новости в администрации города.Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил, что ПВО сбили пять ракет в районе поселения Чернобаевка. Позже в Херсоне было слышно еще три взрыва."На данный момент сбито восемь ракет системы "Ураган". Сегодня люди вышли отпраздновать великий праздник Победы в Великой Отечественной войне, в которой погибли, в том числе, 7 миллионов украинцев. И вот как поздравить желает киевский режим. Победа будет за нами",- сказал собеседник агентства.
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в мире, херсон, украина
13:04 09.05.2022 (обновлено: 13:10 09.05.2022)
 
Сбиты восемь украинских ракет РСЗО "Ураган", выпущенных по Херсону

Сбиты восемь украинских ракет РСЗО "Ураган", выпущенных по Херсону в День Победы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПуск ракет РСЗО "Ураган"
Пуск ракет РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пуск ракет РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 9 мая - РИА Новости. ПВО России сбили восемь ракет над Херсоном, выпущенные украинскими националистами в День Победы по городу, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил, что ПВО сбили пять ракет в районе поселения Чернобаевка. Позже в Херсоне было слышно еще три взрыва.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 12:34Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
"На данный момент сбито восемь ракет системы "Ураган". Сегодня люди вышли отпраздновать великий праздник Победы в Великой Отечественной войне, в которой погибли, в том числе, 7 миллионов украинцев. И вот как поздравить желает киевский режим. Победа будет за нами",- сказал собеседник агентства.
 
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