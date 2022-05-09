https://ria.ru/20220509/rakety-1787632717.html

Сбиты восемь украинских ракет РСЗО "Ураган", выпущенных по Херсону

Сбиты восемь украинских ракет РСЗО "Ураган", выпущенных по Херсону - РИА Новости, 09.05.2022

Сбиты восемь украинских ракет РСЗО "Ураган", выпущенных по Херсону

ПВО России сбили восемь ракет над Херсоном, выпущенные украинскими националистами в День Победы по городу, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:04

2022-05-09T13:04

2022-05-09T13:10

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ХЕРСОН, 9 мая - РИА Новости. ПВО России сбили восемь ракет над Херсоном, выпущенные украинскими националистами в День Победы по городу, сообщили РИА Новости в администрации города.Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил, что ПВО сбили пять ракет в районе поселения Чернобаевка. Позже в Херсоне было слышно еще три взрыва."На данный момент сбито восемь ракет системы "Ураган". Сегодня люди вышли отпраздновать великий праздник Победы в Великой Отечественной войне, в которой погибли, в том числе, 7 миллионов украинцев. И вот как поздравить желает киевский режим. Победа будет за нами",- сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220509/donbass-1787627695.html

херсон

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, украина