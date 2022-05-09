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В проведении 9 Мая в Москве занято несколько десятков тысяч работников - РИА Новости, 09.05.2022
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В проведении 9 Мая в Москве занято несколько десятков тысяч работников
В проведении 9 Мая в Москве занято несколько десятков тысяч работников - РИА Новости, 09.05.2022
В проведении 9 Мая в Москве занято несколько десятков тысяч работников
Около тысячи единиц техники и несколько десятков тысяч коммунальщиков занято в проведении мероприятий на 9 мая в Москве, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:24
2022-05-09T14:24
день победы — 2022
день победы
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Около тысячи единиц техники и несколько десятков тысяч коммунальщиков занято в проведении мероприятий на 9 мая в Москве, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков."В период подготовки, в период репетиции и сегодняшний день примерно около тысячи единиц различной городской техники занято в мероприятиях, обеспечивающих проведение праздника. Достаточно большое количество, несколько десятков тысяч работников коммунального хозяйства, занимаются обслуживанием города", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".Он отметил, что и репетиции, и выход техники на парад прошли в штатном режиме, никаких сбоев не допущено.
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день победы, городское хозяйство москвы, петр бирюков
14:24 09.05.2022
 

В проведении 9 Мая в Москве занято несколько десятков тысяч работников

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники "Мосгаз" проводят профилактику Вечного огня на Поклонной горе в Москве
Сотрудники Мосгаз проводят профилактику Вечного огня на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники "Мосгаз" проводят профилактику Вечного огня на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Около тысячи единиц техники и несколько десятков тысяч коммунальщиков занято в проведении мероприятий на 9 мая в Москве, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков.
"В период подготовки, в период репетиции и сегодняшний день примерно около тысячи единиц различной городской техники занято в мероприятиях, обеспечивающих проведение праздника. Достаточно большое количество, несколько десятков тысяч работников коммунального хозяйства, занимаются обслуживанием города", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".
Он отметил, что и репетиции, и выход техники на парад прошли в штатном режиме, никаких сбоев не допущено.
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