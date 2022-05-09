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В проведении 9 Мая в Москве занято несколько десятков тысяч работников
В проведении 9 Мая в Москве занято несколько десятков тысяч работников - РИА Новости, 09.05.2022
В проведении 9 Мая в Москве занято несколько десятков тысяч работников
Около тысячи единиц техники и несколько десятков тысяч коммунальщиков занято в проведении мероприятий на 9 мая в Москве, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:24
2022-05-09T14:24
2022-05-09T14:24
день победы — 2022
день победы
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Около тысячи единиц техники и несколько десятков тысяч коммунальщиков занято в проведении мероприятий на 9 мая в Москве, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков."В период подготовки, в период репетиции и сегодняшний день примерно около тысячи единиц различной городской техники занято в мероприятиях, обеспечивающих проведение праздника. Достаточно большое количество, несколько десятков тысяч работников коммунального хозяйства, занимаются обслуживанием города", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".Он отметил, что и репетиции, и выход техники на парад прошли в штатном режиме, никаких сбоев не допущено.
https://ria.ru/20220509/salyuty-1787571340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, городское хозяйство москвы, петр бирюков