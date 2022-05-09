https://ria.ru/20220509/rabotniki-1787645701.html

В проведении 9 Мая в Москве занято несколько десятков тысяч работников

В проведении 9 Мая в Москве занято несколько десятков тысяч работников - РИА Новости, 09.05.2022

В проведении 9 Мая в Москве занято несколько десятков тысяч работников

Около тысячи единиц техники и несколько десятков тысяч коммунальщиков занято в проведении мероприятий на 9 мая в Москве, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:24

2022-05-09T14:24

2022-05-09T14:24

день победы — 2022

день победы

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Около тысячи единиц техники и несколько десятков тысяч коммунальщиков занято в проведении мероприятий на 9 мая в Москве, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков."В период подготовки, в период репетиции и сегодняшний день примерно около тысячи единиц различной городской техники занято в мероприятиях, обеспечивающих проведение праздника. Достаточно большое количество, несколько десятков тысяч работников коммунального хозяйства, занимаются обслуживанием города", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".Он отметил, что и репетиции, и выход техники на парад прошли в штатном режиме, никаких сбоев не допущено.

https://ria.ru/20220509/salyuty-1787571340.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, городское хозяйство москвы, петр бирюков