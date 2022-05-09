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Обнаружены первые признаки сдувания экономического "пузыря" в США

Обнаружены первые признаки сдувания экономического "пузыря" в США - РИА Новости, 09.05.2022

Обнаружены первые признаки сдувания экономического "пузыря" в США

Профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова рассказала агентству "Прайм", что может привести к... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T01:11

2022-05-09T01:11

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова рассказала агентству "Прайм", что может привести к схлопыванию американского экономического "пузыря".Эксперт напомнила, что рост экономики США был вызван массовым печатанием долларов, которые требовались в международных расчетах, а также для формирования госрезервов и займов. При этом большая часть долларовой массы уходила в другие страны, а высокая ликвидность играла важную роль в обеспечении лидерства американской валюты в мире. Ее доля в расчетах на мировом рынке достигала примерно 85%. Однако доля реального продукта в совокупном ВВП страны остается низкой, так как производство товаров находится в третьих странах.Гончарова считает, что в силу указанных факторов, подрыв авторитета американской валюты как резерва и основного средства международных платежей, может стать причиной схлопывания американского экономического "пузыря". Начавшийся переход в международных расчетах на другие валюты после заморозки активов России, может "выключить" доллар из большого числа международных сделок, и, как следствие, понизить спрос на него.Профессор видит признаки сдувания американского "пузыря" в рекордной за последние 40 лет инфляции, повышении цен, дефиците товаров и продуктов в США.

https://ria.ru/20220507/gosdolg-1787337862.html

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