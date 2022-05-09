https://ria.ru/20220509/putin-1787638622.html

Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта"

Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта" - РИА Новости, 09.05.2022

Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта"

Президент России Владимир Путин после парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона "Спарта" Владимира Жоги РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:33

2022-05-09T13:33

2022-05-09T14:32

специальная военная операция на украине

общество

россия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона "Спарта" Владимира Жоги (позывной Воха), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, глава государства передал отцу Жоги звезду Героя России.Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. В 2014-м с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года, после гибели ее создателя Арсена Павлова, известного как Моторола. До этого был первым заместителем командира батальона, одного из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР. В частности, в 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме Донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкином и в районе Дебальцева. Девятого мая 2015 года "спартанцы" вместе с другими частями ДНР прошли на параде Победы по главной улице Донецка.

https://ria.ru/20220508/omsk-1787490864.html

https://ria.ru/20220508/zhoga-1787520754.html

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Дарья Буймова

общество, россия, волноваха, владимир путин, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (днр)