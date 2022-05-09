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Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта" - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/putin-1787638622.html
Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта"
Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта" - РИА Новости, 09.05.2022
Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта"
Президент России Владимир Путин после парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона "Спарта" Владимира Жоги РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:33
2022-05-09T14:32
специальная военная операция на украине
общество
россия
волноваха
владимир путин
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона "Спарта" Владимира Жоги (позывной Воха), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, глава государства передал отцу Жоги звезду Героя России.Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. В 2014-м с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года, после гибели ее создателя Арсена Павлова, известного как Моторола. До этого был первым заместителем командира батальона, одного из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР. В частности, в 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме Донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкином и в районе Дебальцева. Девятого мая 2015 года "спартанцы" вместе с другими частями ДНР прошли на параде Победы по главной улице Донецка.
https://ria.ru/20220508/omsk-1787490864.html
https://ria.ru/20220508/zhoga-1787520754.html
россия
волноваха
донецкая народная республика
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общество, россия, волноваха, владимир путин, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (днр)
13:33 09.05.2022 (обновлено: 14:32 09.05.2022)
 
Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта"

Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта" Владимира Жоги

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтец погибшего командира разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Владимира Жоги Артем Жога
Отец погибшего командира разведывательного батальона Спарта из ДНР Владимира Жоги Артем Жога - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Отец погибшего командира разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Владимира Жоги Артем Жога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона "Спарта" Владимира Жоги (позывной Воха), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства передал отцу Жоги звезду Героя России.
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 11:57
Две улицы в Омске предложили назвать именами героев-освободителей ДНР
Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).
Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. В 2014-м с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года, после гибели ее создателя Арсена Павлова, известного как Моторола. До этого был первым заместителем командира батальона, одного из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР. В частности, в 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме Донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкином и в районе Дебальцева. Девятого мая 2015 года "спартанцы" вместе с другими частями ДНР прошли на параде Победы по главной улице Донецка.
Владимир Жога - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 15:40
Одну из улиц в Ростове-на-Дону назовут в честь Владимира Жоги
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВолновахаВладимир ПутинВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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