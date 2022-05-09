13:33 09.05.2022 (обновлено: 14:32 09.05.2022)
Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта"
Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта" Владимира Жоги
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтец погибшего командира разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Владимира Жоги Артем Жога
Отец погибшего командира разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Владимира Жоги Артем Жога. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона "Спарта" Владимира Жоги (позывной Воха), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства передал отцу Жоги звезду Героя России.
Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).
Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. В 2014-м с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года, после гибели ее создателя Арсена Павлова, известного как Моторола. До этого был первым заместителем командира батальона, одного из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР. В частности, в 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме Донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкином и в районе Дебальцева. Девятого мая 2015 года "спартанцы" вместе с другими частями ДНР прошли на параде Победы по главной улице Донецка.