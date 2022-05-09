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Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 09.05.2022
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Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата
Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 09.05.2022
Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:10
2022-05-09T11:44
день победы — 2022
день победы
москва
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.После парада Победы на Красной площади Путин, как обычно, прошелся пешком до Александровского сада.Глава государства, как и в прежние годы, возложил цветы к монументам всех городов-героев в Александровском саду.Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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день победы, москва, владимир путин
11:10 09.05.2022 (обновлено: 11:44 09.05.2022)
 
Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата

Президент Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата в День Победы

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
© POOL
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.
После парада Победы на Красной площади Путин, как обычно, прошелся пешком до Александровского сада.
Глава государства, как и в прежние годы, возложил цветы к монументам всех городов-героев в Александровском саду.
Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.
Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
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