https://ria.ru/20220509/putin-1787613156.html

Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата

Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 09.05.2022

Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:10

2022-05-09T11:10

2022-05-09T11:44

день победы — 2022

день победы

москва

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.После парада Победы на Красной площади Путин, как обычно, прошелся пешком до Александровского сада.Глава государства, как и в прежние годы, возложил цветы к монументам всех городов-героев в Александровском саду.Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, москва, владимир путин