10:19 09.05.2022 (обновлено: 10:30 09.05.2022)
Россия всегда выступала за равную неделимую безопасность, заявил Путин
Путин: Россия всегда выступала за равную неделимую безопасность
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА. 9 мая - РИА Новости. Российская Федерация всегда выступала за равную неделимую безопасность, сообщил президент России Владимир Путин.
"Несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности", - сказал Путин на Красной площади.
Президент уточнил, что система жизненно необходима всему мировому сообществу.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".