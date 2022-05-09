https://ria.ru/20220509/putin-1787601108.html

Россия всегда выступала за равную неделимую безопасность, заявил Путин

Россия всегда выступала за равную неделимую безопасность, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022

Россия всегда выступала за равную неделимую безопасность, заявил Путин

Российская Федерация всегда выступала за равную неделимую безопасность, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:19

2022-05-09T10:19

2022-05-09T10:30

день победы — 2022

политика

россия

владимир путин

день победы

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МОСКВА. 9 мая - РИА Новости. Российская Федерация всегда выступала за равную неделимую безопасность, сообщил президент России Владимир Путин."Несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности", - сказал Путин на Красной площади.Президент уточнил, что система жизненно необходима всему мировому сообществу.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, день победы