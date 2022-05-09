https://ria.ru/20220509/putin-1787600986.html

Путин заявил, что Россия гордится поколением победителей

Путин заявил, что Россия гордится поколением победителей - РИА Новости, 09.05.2022

Путин заявил, что Россия гордится поколением победителей

Президент России Владимир Путин заявил, что страна гордится непокоренным доблестным поколением победителей, и наш долг - хранить память о тех, кто сокрушил... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:18

2022-05-09T10:18

2022-05-09T11:46

день победы — 2022

общество

россия

ссср

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что страна гордится непокоренным доблестным поколением победителей, и наш долг - хранить память о тех, кто сокрушил нацизм."Девятого мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплочённости и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас, в России нет семьи, которую не опалила бы Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет", - сказал Путин на Параде Победы.Президент напомнил, что в это день в нескончаемом потоке "Бессмертного полка" дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны "несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми и уже ушедшими от нас ветеранами"."Мы гордимся непокоренным доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг - хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился", - сказал он.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/zapad-1787602587.html

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Выступление президента РФ Владимира Путина на Красной площади Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы. Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права". 2022-05-09T10:18 true PT11M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ссср, владимир путин