https://ria.ru/20220509/putin-1787589500.html

"Чтобы не было места палачам и нацистам". Путин выступил с речью на параде

"Чтобы не было места палачам и нацистам". Путин выступил с речью на параде - РИА Новости, 09.05.2022

"Чтобы не было места палачам и нацистам". Путин выступил с речью на параде

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, напомнил о действиях... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:31

2022-05-09T10:31

2022-05-09T12:55

день победы

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

ссср

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, напомнил о действиях НАТО на Украине и объяснил причины спецоперации в Донбассе."Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна", — сказал глава государства.Российский лидер заметил, что 9 мая 1945 года навсегда вписано в мировую историю."Девятого мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас, в России нет семьи, которую не опалила бы Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет", — подчеркнул Путин."Гибель каждого офицера — горе для всех нас"Обращаясь к военнослужащим, среди которых находились участники спецоперации на Украине, президент вспомнил об участниках других значимых сражений в истории страны.Путин заметил, что "гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких". По его словам, государство, регионы, предприятия, общественные организации сделали все, чтобы окружить заботой такие семьи. Президент сообщил, что уже подписал указ с мерами поддержки семей погибших и раненых."Россия дала упреждающий отпор"По словам российского лидера, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Москва "всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности", предлагала западным странам договор о гарантиях безопасности, но не была услышана."Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, вторжению на наши исторические земли, включая Крым", — заявил Путин.Президент напомнил, что в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, что неприемлемо для России."Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии — это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны", — подчеркнул он.Североатлантический альянс, как заметил Путин, "начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий"."Таким образом, планомерно создавалась абсолютная неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным", — заявил он."У России другой характер"После распада СССР, продолжил российский лидер, Вашингтон заговорил о своей исключительности, "унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают и покорно все это проглатывают".У России же, заметил Путин, другой характер. По его словам, россияне никогда не откажутся от любви к родине, "от веры и традиционных ценностей и обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам".Российский лидер сказал, что американские ветераны хотели приехать на парад в Москву, но власти "фактически запретили им этом делать". "Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу", — заявил Путин, добавив, что Россия чтит всех воинов союзнических армий — "американцев, англичан, французов, участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм"."Вы сражаетесь за Родину"Следом глава государства вернулся к событиям на Украине, где "ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле. Там же, продолжил Путин, "разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, насмерть стояли герои Великой Отечественной войны, Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко"."Обращаюсь сейчас к нашим Вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам", — сказал президент, прежде чем объявить минуту молчания.Свою речь российский лидер завершил словами о тех, кто сокрушили нацизм во времена Великой Отечественной и показали пример героизма на все времена. "Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них. Слава нашим доблестным Вооруженными силам, за Россию, за Победу, ура!" — подытожил он.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной: тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отмечал президент, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Празднование Дня Победы — в онлайн-репортаже РИА Новости >>>

https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html

https://ria.ru/20220509/zapad-1787602587.html

https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html

https://ria.ru/20220509/voyna-1785510582.html

россия

ссср

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2022

Александр Дмитриев

Александр Дмитриев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление президента РФ Владимира Путина на Красной площади Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы. Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права". 2022-05-09T10:31 true PT11M03S

"Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам" – Путин обратился к ополченцам Донбасса Президент РФ Владимир Путин заявил, что ополченцы Донбасса и российские военные сражаются на своей земле. "Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле. Где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова. Где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны, Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко", - сказал Путин на Параде Победы. 2022-05-09T10:31 true PT0M42S

Президент объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади в Москве, чтобы отдать дань погибшим в Великой Отечественной войне. 2022-05-09T10:31 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Дмитриев

день победы, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, ссср