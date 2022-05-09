https://ria.ru/20220509/putin-1787589500.html
"Чтобы не было места палачам и нацистам". Путин выступил с речью на параде
"Чтобы не было места палачам и нацистам". Путин выступил с речью на параде - РИА Новости, 09.05.2022
"Чтобы не было места палачам и нацистам". Путин выступил с речью на параде
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, напомнил о действиях... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:31
2022-05-09T10:31
2022-05-09T12:55
день победы
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ссср
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, напомнил о действиях НАТО на Украине и объяснил причины спецоперации в Донбассе."Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна", — сказал глава государства.Российский лидер заметил, что 9 мая 1945 года навсегда вписано в мировую историю."Девятого мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас, в России нет семьи, которую не опалила бы Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет", — подчеркнул Путин."Гибель каждого офицера — горе для всех нас"Обращаясь к военнослужащим, среди которых находились участники спецоперации на Украине, президент вспомнил об участниках других значимых сражений в истории страны.Путин заметил, что "гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких". По его словам, государство, регионы, предприятия, общественные организации сделали все, чтобы окружить заботой такие семьи. Президент сообщил, что уже подписал указ с мерами поддержки семей погибших и раненых."Россия дала упреждающий отпор"По словам российского лидера, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Москва "всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности", предлагала западным странам договор о гарантиях безопасности, но не была услышана."Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, вторжению на наши исторические земли, включая Крым", — заявил Путин.Президент напомнил, что в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, что неприемлемо для России."Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии — это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны", — подчеркнул он.Североатлантический альянс, как заметил Путин, "начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий"."Таким образом, планомерно создавалась абсолютная неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным", — заявил он."У России другой характер"После распада СССР, продолжил российский лидер, Вашингтон заговорил о своей исключительности, "унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают и покорно все это проглатывают".У России же, заметил Путин, другой характер. По его словам, россияне никогда не откажутся от любви к родине, "от веры и традиционных ценностей и обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам".Российский лидер сказал, что американские ветераны хотели приехать на парад в Москву, но власти "фактически запретили им этом делать". "Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу", — заявил Путин, добавив, что Россия чтит всех воинов союзнических армий — "американцев, англичан, французов, участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм"."Вы сражаетесь за Родину"Следом глава государства вернулся к событиям на Украине, где "ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле. Там же, продолжил Путин, "разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, насмерть стояли герои Великой Отечественной войны, Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко"."Обращаюсь сейчас к нашим Вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам", — сказал президент, прежде чем объявить минуту молчания.Свою речь российский лидер завершил словами о тех, кто сокрушили нацизм во времена Великой Отечественной и показали пример героизма на все времена. "Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них. Слава нашим доблестным Вооруженными силам, за Россию, за Победу, ура!" — подытожил он.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной: тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отмечал президент, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Празднование Дня Победы — в онлайн-репортаже РИА Новости >>>
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Выступление президента РФ Владимира Путина на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы. Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
2022-05-09T10:31
true
PT11M03S
"Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам" – Путин обратился к ополченцам Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ополченцы Донбасса и российские военные сражаются на своей земле. "Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле. Где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова. Где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны, Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко", - сказал Путин на Параде Победы.
2022-05-09T10:31
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Президент объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади в Москве, чтобы отдать дань погибшим в Великой Отечественной войне.
2022-05-09T10:31
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PT1M57S
РИА Новости
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день победы, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, ссср
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, напомнил о действиях НАТО на Украине и объяснил причины спецоперации в Донбассе.
"Уважаемые граждане России
, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна", — сказал глава государства.
Российский лидер заметил, что 9 мая 1945 года навсегда вписано в мировую историю.
"Девятого мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас, в России нет семьи, которую не опалила бы Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет", — подчеркнул Путин.
"Гибель каждого офицера — горе для всех нас"
Обращаясь к военнослужащим, среди которых находились участники спецоперации на Украине
, президент вспомнил об участниках других значимых сражений в истории страны.
"С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом, так и сейчас в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины — России", — отметил он.
Путин заметил, что "гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких". По его словам, государство, регионы, предприятия, общественные организации сделали все, чтобы окружить заботой такие семьи. Президент сообщил, что уже подписал указ с мерами поддержки семей погибших и раненых.
"Россия дала упреждающий отпор"
По словам российского лидера, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Москва
"всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности", предлагала западным странам договор о гарантиях безопасности, но не была услышана.
"Страны НАТО
не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе
, вторжению на наши исторические земли, включая Крым", — заявил Путин.
Президент напомнил, что в Киеве
заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, что неприемлемо для России.
"Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии — это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны", — подчеркнул он.
Североатлантический альянс, как заметил Путин, "начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий".
"Таким образом, планомерно создавалась абсолютная неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным", — заявил он.
"У России другой характер"
После распада СССР, продолжил российский лидер, Вашингтон заговорил о своей исключительности, "унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают и покорно все это проглатывают".
У России же, заметил Путин, другой характер. По его словам, россияне никогда не откажутся от любви к родине, "от веры и традиционных ценностей и обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам".
"А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу", — указал президент.
Российский лидер сказал, что американские ветераны хотели приехать на парад в Москву, но власти "фактически запретили им этом делать".
"Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу", — заявил Путин, добавив, что Россия чтит всех воинов союзнических армий — "американцев, англичан, французов, участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм".
"Вы сражаетесь за Родину"
Следом глава государства вернулся к событиям на Украине, где "ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле. Там же, продолжил Путин, "разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, насмерть стояли герои Великой Отечественной войны, Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко".
"Обращаюсь сейчас к нашим Вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам", — сказал президент, прежде чем объявить минуту молчания.
Свою речь российский лидер завершил словами о тех, кто сокрушили нацизм во времена Великой Отечественной и показали пример героизма на все времена. "Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них. Слава нашим доблестным Вооруженными силам, за Россию, за Победу, ура!" — подытожил он.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной: тогда, в 1940-1941 годах, СССР
пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали".
Как отмечал президент, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".