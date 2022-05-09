https://ria.ru/20220509/protest-1787656978.html

Посольство России в Варшаве заявило протест МИД Польши

Посольство России в Варшаве заявило протест МИД Польши - РИА Новости, 09.05.2022

Посольство России в Варшаве заявило протест МИД Польши

Посольство РФ в Варшаве заявило решительный протест МИД Польши и потребовало в течение 9 мая обеспечить возможность возложить венок при надлежащих гарантиях... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:24

2022-05-09T15:24

2022-05-09T15:33

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Варшаве заявило решительный протест МИД Польши и потребовало в течение 9 мая обеспечить возможность возложить венок при надлежащих гарантиях безопасности, заявило диппредставительство РФ."В связи с возмутительным инцидентом 9 мая с.г. на варшавском Мемориальном кладбище советских воинов-освободителей, где толпа хулиганов воспрепятствовала возложению венка Послом России в Польше С. В. Андреевым с супругой по случаю 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, по поручению Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова посольство заявило решительный протест Министерству иностранных дел Республики Польша и потребовало в течение дня 9 мая обеспечить Посольству возможность для возложения венка на указанном кладбище при надлежащих гарантиях поддержания общественного порядка и безопасности сотрудникам российской дипломатической миссии", - говорится в заявлении.Представители посольства добавили, что ожидают реакции польской стороны.

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Наталья Макарова

в мире, россия, варшава, польша