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Посольство России в Варшаве заявило протест МИД Польши - РИА Новости, 09.05.2022
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Посольство России в Варшаве заявило протест МИД Польши
Посольство России в Варшаве заявило протест МИД Польши - РИА Новости, 09.05.2022
Посольство России в Варшаве заявило протест МИД Польши
Посольство РФ в Варшаве заявило решительный протест МИД Польши и потребовало в течение 9 мая обеспечить возможность возложить венок при надлежащих гарантиях... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:24
2022-05-09T15:33
в мире
россия
варшава
польша
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Варшаве заявило решительный протест МИД Польши и потребовало в течение 9 мая обеспечить возможность возложить венок при надлежащих гарантиях безопасности, заявило диппредставительство РФ."В связи с возмутительным инцидентом 9 мая с.г. на варшавском Мемориальном кладбище советских воинов-освободителей, где толпа хулиганов воспрепятствовала возложению венка Послом России в Польше С. В. Андреевым с супругой по случаю 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, по поручению Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова посольство заявило решительный протест Министерству иностранных дел Республики Польша и потребовало в течение дня 9 мая обеспечить Посольству возможность для возложения венка на указанном кладбище при надлежащих гарантиях поддержания общественного порядка и безопасности сотрудникам российской дипломатической миссии", - говорится в заявлении.Представители посольства добавили, что ожидают реакции польской стороны.
https://ria.ru/20220509/polsha-1787655886.html
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в мире, россия, варшава, польша
15:24 09.05.2022 (обновлено: 15:33 09.05.2022)
 
Посольство России в Варшаве заявило протест МИД Польши

Посольство России в Варшаве заявило решительный протест МИД Польши

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Варшаве заявило решительный протест МИД Польши и потребовало в течение 9 мая обеспечить возможность возложить венок при надлежащих гарантиях безопасности, заявило диппредставительство РФ.
"В связи с возмутительным инцидентом 9 мая с.г. на варшавском Мемориальном кладбище советских воинов-освободителей, где толпа хулиганов воспрепятствовала возложению венка Послом России в Польше С. В. Андреевым с супругой по случаю 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, по поручению Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова посольство заявило решительный протест Министерству иностранных дел Республики Польша и потребовало в течение дня 9 мая обеспечить Посольству возможность для возложения венка на указанном кладбище при надлежащих гарантиях поддержания общественного порядка и безопасности сотрудникам российской дипломатической миссии", - говорится в заявлении.
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Представители посольства добавили, что ожидают реакции польской стороны.
 
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