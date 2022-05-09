https://ria.ru/20220509/protest-1787639961.html
Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве
Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве - РИА Новости, 09.05.2022
Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве
Посольство России в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:42
2022-05-09T13:42
2022-05-09T13:44
в мире
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польша
варшава
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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Посольство России в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве."Мы заявим формальный протест, хотя я считаю, что власти были уведомлены о наших планах. Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум, что стоило обеспечить элементарный порядок", - сказал посол журналистам.В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149962/32/1499623253_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cd7b36d5ac19d182582c4dc3c28aac72.jpg
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
2022-05-09T13:42
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, варшава, видео
Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Посольство России в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
2022-05-09T13:42
true
PT0M24S
13:42 09.05.2022 (обновлено: 13:44 09.05.2022)
Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве
Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Польше Андреева
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Посольство России в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
"Мы заявим формальный протест, хотя я считаю, что власти были уведомлены о наших планах. Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум, что стоило обеспечить элементарный порядок", - сказал посол журналистам.
В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией.