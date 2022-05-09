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Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве - РИА Новости, 09.05.2022
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Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве
Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве - РИА Новости, 09.05.2022
Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве
Посольство России в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:42
2022-05-09T13:44
в мире
россия
день победы — 2022
польша
варшава
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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Посольство России в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве."Мы заявим формальный протест, хотя я считаю, что власти были уведомлены о наших планах. Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум, что стоило обеспечить элементарный порядок", - сказал посол журналистам.В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией.
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Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
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в мире, россия, польша, варшава, видео
Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Посольство России в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
2022-05-09T13:42
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PT0M24S
13:42 09.05.2022 (обновлено: 13:44 09.05.2022)
 
Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве

Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Польше Андреева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСкульптурная композиция на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве
Скульптурная композиция на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Скульптурная композиция на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Посольство России в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
"Мы заявим формальный протест, хотя я считаю, что власти были уведомлены о наших планах. Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум, что стоило обеспечить элементарный порядок", - сказал посол журналистам.
В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией.
 
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