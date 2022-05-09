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Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве

Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве - РИА Новости, 09.05.2022

Дипмиссия заявит протест из-за нападения на посла России в Варшаве

Посольство России в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:42

2022-05-09T13:42

2022-05-09T13:44

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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Посольство России в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве."Мы заявим формальный протест, хотя я считаю, что власти были уведомлены о наших планах. Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум, что стоило обеспечить элементарный порядок", - сказал посол журналистам.В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов 2022-05-09T13:42 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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