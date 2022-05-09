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Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после Дня Победы - РИА Новости, 20.05.2022
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Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после Дня Победы
Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после Дня Победы - РИА Новости, 20.05.2022
Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после Дня Победы
Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после праздничных мероприятий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-09T22:35
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общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после праздничных мероприятий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть после праздничных мероприятий. В уборке города задействованы около 10 тысяч единиц техники, работу всех систем жизнеобеспечения обеспечивают 100 тысяч сотрудников Комплекса городского хозяйства", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы работают в усиленном режиме до 10 мая включительно.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
22:35 09.05.2022 (обновлено: 12:36 20.05.2022)
 

Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после Дня Победы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПромывка моющим средством дорог и тротуаров в Москве
Промывка моющим средством дорог и тротуаров в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после праздничных мероприятий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть после праздничных мероприятий. В уборке города задействованы около 10 тысяч единиц техники, работу всех систем жизнеобеспечения обеспечивают 100 тысяч сотрудников Комплекса городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы работают в усиленном режиме до 10 мая включительно.
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6 мая, 09:36Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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