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Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после Дня Победы
Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после Дня Победы - РИА Новости, 20.05.2022
Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после Дня Победы
Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после праздничных мероприятий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-09T22:35
2022-05-09T22:35
2022-05-20T12:36
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после праздничных мероприятий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть после праздничных мероприятий. В уборке города задействованы около 10 тысяч единиц техники, работу всех систем жизнеобеспечения обеспечивают 100 тысяч сотрудников Комплекса городского хозяйства", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы работают в усиленном режиме до 10 мая включительно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва