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Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после Дня Победы

Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после Дня Победы - РИА Новости, 20.05.2022

Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после Дня Победы

Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после праздничных мероприятий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-09T22:35

2022-05-09T22:35

2022-05-20T12:36

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть Москвы после праздничных мероприятий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Коммунальная техника промыла улично-дорожную сеть после праздничных мероприятий. В уборке города задействованы около 10 тысяч единиц техники, работу всех систем жизнеобеспечения обеспечивают 100 тысяч сотрудников Комплекса городского хозяйства", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы работают в усиленном режиме до 10 мая включительно.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва