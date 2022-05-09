https://ria.ru/20220509/prodovolstvie-1787576899.html

В Германии предупредили о риске нехватки продовольствия

В Германии предупредили о риске нехватки продовольствия - РИА Новости, 09.05.2022

В Германии предупредили о риске нехватки продовольствия

Немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продовольствия из-за роста цен на сырье, говорится в сюжете телеканала Das Erste. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T02:21

2022-05-09T02:21

2022-05-09T02:21

в мире

германия

россия

европа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продовольствия из-за роста цен на сырье, говорится в сюжете телеканала Das Erste.Как отмечает телеканал, из-за украинского кризиса продолжает увеличиваться стоимость сырья, вместе с ней ползут вверх и цены на продукты питания. В этой связи продовольственные ассоциации призывают власти ФРГ предпринимать меры."В определенный момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить", - приводит Das Ersteслова президента Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиана фон Беттихера.Так, Беттихер призвал министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира "переключиться, наконец, с программы (партии. – прим. ред.) "зеленых" на активный кризис-менеджмент".При этом отраслевые ассоциации предупредили, что в ближайшие недели в ФРГ могут снова значительно вырасти цены на молочные продукты и хлебобулочные изделия - до 20% и 30% соответственно, говорится в сюжете.По словам гендиректора Ассоциации немецких хлебопекарей Даниэля Шнайдера, пищевая промышленность страдает от роста затрат на энергию, сырье и персонал, а затраты на производство хлебобулочных изделий выросли на 25-30%. "Цены на выпечку значительно вырастут", — указал Шнайдер.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220507/germaniya-1787438638.html

https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787525222.html

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в мире, германия, россия, европа, санкции в отношении россии