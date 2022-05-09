https://ria.ru/20220509/prazdnovanie-1787670642.html

Харьковский школьник впервые вышел на празднование Дня Победы

Харьковский школьник впервые вышел на празднование Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Харьковский школьник впервые вышел на празднование Дня Победы

Харьковский десятиклассник Глеб в Купянске Харьковской области впервые в жизни вышел на празднование Дня Победы с георгиевский лентой и портретом своего прадеда РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:05

2022-05-09T17:05

2022-05-09T17:05

день победы — 2022

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день победы

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харьковская область

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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 9 мая - РИА Новости. Харьковский десятиклассник Глеб в Купянске Харьковской области впервые в жизни вышел на празднование Дня Победы с георгиевский лентой и портретом своего прадеда - киевский режим запрещал такие мероприятия, передает корреспондент РИА Новости."Это моя жизнь. Я горжусь этим. Я считаю, что это правильно", - сказал РИА Новости Глеб, держа в руках фотографию своего прадеда, который в Великую Отечественную войну дошел до Берлина.По его словам, в школьной украинской программе советский период предают забвению и называют "тоталитарным", но после денацификации территорий он не боится выйти с советской символикой и почтить ветеранов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/veterany-1787662346.html

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украина, донбасс, день победы, в мире, харьковская область