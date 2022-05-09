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Харьковский школьник впервые вышел на празднование Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/prazdnovanie-1787670642.html
Харьковский школьник впервые вышел на празднование Дня Победы
Харьковский школьник впервые вышел на празднование Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Харьковский школьник впервые вышел на празднование Дня Победы
Харьковский десятиклассник Глеб в Купянске Харьковской области впервые в жизни вышел на празднование Дня Победы с георгиевский лентой и портретом своего прадеда РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:05
2022-05-09T17:05
день победы — 2022
украина
донбасс
день победы
в мире
харьковская область
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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 9 мая - РИА Новости. Харьковский десятиклассник Глеб в Купянске Харьковской области впервые в жизни вышел на празднование Дня Победы с георгиевский лентой и портретом своего прадеда - киевский режим запрещал такие мероприятия, передает корреспондент РИА Новости."Это моя жизнь. Я горжусь этим. Я считаю, что это правильно", - сказал РИА Новости Глеб, держа в руках фотографию своего прадеда, который в Великую Отечественную войну дошел до Берлина.По его словам, в школьной украинской программе советский период предают забвению и называют "тоталитарным", но после денацификации территорий он не боится выйти с советской символикой и почтить ветеранов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, донбасс, день победы, в мире, харьковская область
17:05 09.05.2022
 
Харьковский школьник впервые вышел на празднование Дня Победы

В Харьковской области десятиклассник Глеб впервые в жизни вышел на празднование Дня Победы

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПразднование Дня Победы на освобожденных территориях Харьковской области
Празднование Дня Победы на освобожденных территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Празднование Дня Победы на освобожденных территориях Харьковской области
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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 9 мая - РИА Новости. Харьковский десятиклассник Глеб в Купянске Харьковской области впервые в жизни вышел на празднование Дня Победы с георгиевский лентой и портретом своего прадеда - киевский режим запрещал такие мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.
"Это моя жизнь. Я горжусь этим. Я считаю, что это правильно", - сказал РИА Новости Глеб, держа в руках фотографию своего прадеда, который в Великую Отечественную войну дошел до Берлина.
По его словам, в школьной украинской программе советский период предают забвению и называют "тоталитарным", но после денацификации территорий он не боится выйти с советской символикой и почтить ветеранов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ветераны ВДВ в Харьковской области на праздновании Дня Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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