https://ria.ru/20220509/prazdnik-1787677238.html

В Харьковской области пообещали праздновать 9 Мая в "старых традициях"

В Харьковской области пообещали праздновать 9 Мая в "старых традициях" - РИА Новости, 09.05.2022

В Харьковской области пообещали праздновать 9 Мая в "старых традициях"

Отныне 9 мая будет праздноваться в старых, советских традициях без "европейских дней скорби", сказал глава временной гражданской администрации освобожденных... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:52

2022-05-09T17:52

2022-05-09T20:46

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КУПЯНСК (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 9 мая — РИА Новости. Отныне 9 мая будет праздноваться в старых, советских традициях без "европейских дней скорби", сказал глава временной гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев, поздравляя ветеранов города Купянск."Мы постараемся сейчас приложить максимум усилий, чтобы нормализовать жизнь... и Купянска, и всего района, сейчас ведется работа в этом направлении. Постараемся, чтобы у вас этот праздник был таким, как наши деды его увековечили. Не будем ломать никаких традиций. Как это должно быть, как это правильно, не по каким-то чьим-то порядкам. У нас есть свои предки, свои традиции", — сказал он, обращаясь к ветеранам.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220509/prazdnovanie-1787670642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, день победы, владимир путин, россия, украина, донбасс