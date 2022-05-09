Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области пообещали праздновать 9 Мая в "старых традициях" - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/prazdnik-1787677238.html
В Харьковской области пообещали праздновать 9 Мая в "старых традициях"
В Харьковской области пообещали праздновать 9 Мая в "старых традициях" - РИА Новости, 09.05.2022
В Харьковской области пообещали праздновать 9 Мая в "старых традициях"
Отныне 9 мая будет праздноваться в старых, советских традициях без "европейских дней скорби", сказал глава временной гражданской администрации освобожденных... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:52
2022-05-09T20:46
день победы — 2022
в мире
харьковская область
день победы
владимир путин
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785330327_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_e0d014e3116ac39a82303de6bd3381d8.jpg
КУПЯНСК (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 9 мая — РИА Новости. Отныне 9 мая будет праздноваться в старых, советских традициях без "европейских дней скорби", сказал глава временной гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев, поздравляя ветеранов города Купянск."Мы постараемся сейчас приложить максимум усилий, чтобы нормализовать жизнь... и Купянска, и всего района, сейчас ведется работа в этом направлении. Постараемся, чтобы у вас этот праздник был таким, как наши деды его увековечили. Не будем ломать никаких традиций. Как это должно быть, как это правильно, не по каким-то чьим-то порядкам. У нас есть свои предки, свои традиции", — сказал он, обращаясь к ветеранам.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/prazdnovanie-1787670642.html
харьковская область
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785330327_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1425d7829bb6f7bdda4e12cf59707d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, день победы, владимир путин, россия, украина, донбасс
17:52 09.05.2022 (обновлено: 20:46 09.05.2022)
 
В Харьковской области пообещали праздновать 9 Мая в "старых традициях"

Глава Харьковской области: отныне 9 Мая будет праздноваться в старых, советских традициях

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец МВД ЛНР в Купянске
Боец МВД ЛНР в Купянске - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Боец МВД ЛНР в Купянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУПЯНСК (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 9 мая — РИА Новости. Отныне 9 мая будет праздноваться в старых, советских традициях без "европейских дней скорби", сказал глава временной гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев, поздравляя ветеранов города Купянск.
"Мы постараемся сейчас приложить максимум усилий, чтобы нормализовать жизнь... и Купянска, и всего района, сейчас ведется работа в этом направлении. Постараемся, чтобы у вас этот праздник был таким, как наши деды его увековечили. Не будем ломать никаких традиций. Как это должно быть, как это правильно, не по каким-то чьим-то порядкам. У нас есть свои предки, свои традиции", — сказал он, обращаясь к ветеранам.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
Празднование Дня Победы на освобожденных территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 17:05День Победы — 2022
Харьковский школьник впервые вышел на празднование Дня Победы
 
День Победы — 2022В миреХарьковская областьДень ПобедыВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала