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В Афинах десятки людей отметили День Победы у памятника советским воинам

В Афинах десятки людей отметили День Победы у памятника советским воинам - РИА Новости, 09.05.2022

В Афинах десятки людей отметили День Победы у памятника советским воинам

В Афинах десятки людей пришли отметить День Победы к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:54

2022-05-09T16:54

2022-05-09T16:54

день победы — 2022

в мире

андрей маслов

греция

день победы

панайотис лафазанис

афины

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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. В Афинах десятки людей пришли отметить День Победы к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции.Утром венки и цветы возложили посол России в Греции Андрей Маслов, атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько, сотрудники посольства и атташата. Затем в течение дня приходили жители и гости Афин, представители Координационного совета русскоязычных соотечественников, политических партий, общественных организаций. Люди несли цветы, многие пришли с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Пришедшие пели военные песни – "Катюшу", "День Победы" и другие. Молодая женщина по имени Ольга сказала, что прилетела из Латвии по работе на два дня, но не могла не отметить День Победы."Я с трудом нашла в интернете, где находится памятник. В Латвии запретили в этом году отмечать 9 мая. Сегодня мои друзья ночью шли возложить цветы к памятнику в Риге, потому что он закрыт, все оцеплено, сказали, что каждый, кто придет, это агрессор. Сейчас делается все, чтобы уничтожить памятник Победе. Я родилась в Латвии, там мои корни, мой дедушка воевал, и мы каждый год отмечали 9 мая, и я считаю, недопустимо запрещать праздновать день Победы", - сказала Ольга.Известный греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис заявил, что Россия сейчас обязана победить в борьбе с нацизмом на Украине. "Россия права на Украине. Она должна победить, чтобы у нас был мир, чтобы в Европе и в мире был лучший климат. Если победят НАТО, США и проамериканские западные силы, тяжелейшая зима наступит на всей планете, диктатура НАТО и США. США не хотят, чтобы просто ушли российские войска из Украины, их цель свергнуть президента Путина, как говорил Байден, их цель ослабить Россию. Я не верю и не думаю, что они смогут добиться своих целей. Россия добьется своих целей и установит мир на Украине", - сказал политик. Лафазанис назвал преступлением то, что делает "марионетка Соединенных Штатов" Зеленский. "Нацизм поднимает голову не только на Украине. Украина это гнездо, из которого нацизм распространяется всюду. Нацизм угрожает всей Европе", - сказал политик.Некоторые греческие участники мероприятия скандировали "Руки прочь от России! Нацисты, убирайтесь из Украины!" Племянница героя греческого антифашистского движения Сопротивления Манолиса Глезоса, сорвавшего нацистский флаг с Акрополя, Наталия Глезу зачитала обращение украинской коммунистической организации "Боротьба". Организация была запрещена властями Украины, ее лидеры арестованы и подвергаются пыткам в СБУ."На Украине мы боремся и с вашим врагом, мы боремся с теми, кто прибыл из ваших стран, - с нацистами из Америки и Грузии, против ультраправых из Польши и Швеции, с теми, кого обучали испанские и литовские инструкторы. Мы знаем, что будущее всего человечества решается сегодня на Украине, и мы призываем вас – не молчите! 9 мая – день Победы над фашизмом. В этот день мы призываем всех вас выйти на площади ваших городов, отдать дань памяти антифашистам Испании, которые погибли в битве с войсками Франко, итальянским партизанам, которые воевали против Муссолини, борцам Греческого народного освободительного движения ЭЛАС, антифашистам освободительного движения Югославии. Мы знаем, что вы на правильной стороне истории. Выходите на центральные площади с красными знаменами, с Георгиевскими ленточками. Мы победим!" - говорится в заявлении.Венки возложили представители Коммунистической партии Греции, они провели небольшой митинг. "Мы чтим всех, кто отдал свои жизни в борьбе с нацизмом. В Победе решающей была роль Советского Союза и Красной армии, организатором борьбы была коммунистическая партия. Советский Союз в этой борьбе потерял 20 миллионов жизней. Красная армия освободила Европу. Она водрузила Красное знамя над рейхстагом", - сказала секретарь Всегреческого союза борцов сопротивления и демократической армии Греции Мицеа Тула. По ее словам, героические советские солдаты участвовали и в освободительной борьбе в Греции, отдавали свои жизни в совместной борьбе с греками против нацистских захватчиков."Мы отдаем им дань памяти и уважения. Мы гордимся, что народ Греции под руководством КПГ поднялся на борьбу и вписал одну из самых ярких страниц в историю", - сказала Мицеа Тула. Она заявила также, что КПГ осуждает так называемое "оборонное соглашение" с США и призывает закрыть военные базы США и НАТО на территории Греции. Греция была одной из очень немногих стран Европы, которые оказали реальное сопротивление фашизму и не сдались после нескольких дней боев. Греция сопротивлялась 217 дней – дольше, чем какая-либо другая страна на Старом континенте. Вечером КПГ планирует провести митинг возле памятника советским солдатам. В храме Святой Живоначальной Троицы, известной как Русская посольская церковь, утром 9 мая прошла панихида по погибшим во время войны, сообщил РИА Новости настоятель храма отец Синесиос (Викторатос).

https://ria.ru/20220509/gretsiya-1787621966.html

https://ria.ru/20220508/pamyat-1787564094.html

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787598838.html

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в мире, андрей маслов, греция, день победы, панайотис лафазанис, афины