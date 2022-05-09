https://ria.ru/20220509/praga-1787578408.html
В Праге прошел митинг против военной помощи Украине
В Праге прошел митинг против военной помощи Украине - РИА Новости, 09.05.2022
В Праге прошел митинг против военной помощи Украине
Митинг с участием около 500 человек, которые протестовали против военной помощи чешского кабмина Украине, прошел в воскресенье в Праге, сообщило сетевое издание РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T03:53
2022-05-09T03:53
2022-05-09T03:54
в мире
украина
евросоюз
нато
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2190b6d6deb68084193fdbf8c89d9636.jpg
ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Митинг с участием около 500 человек, которые протестовали против военной помощи чешского кабмина Украине, прошел в воскресенье в Праге, сообщило сетевое издание Novinky."На митинге среди прочих ораторов выступил евродепутат от националистического движения "Свобода и прямая демократия" Гинек Блашко", - сообщило издание.По мнению Блашко и некоторых других выступавших, чешское правительство не говорит правду о событиях на Украине, заявляя, в частности, что они не были спровоцированы. Выступающие также выразили протест против решения властей о возможном наказании граждан республики, одобряющих действия России на Украине. Некоторые участники митинга осудили нежелание ЕС и НАТО вести переговоры о безопасности в регионе.По данным полиции, мероприятие, проходившее на площади Республики в центре Праги, обошлось без инцидентов.
https://ria.ru/20220509/vooruzhenie-1787574075.html
украина
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ebf7262d8aac2d4ed353445c874a925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, нато, чехия
03:53 09.05.2022 (обновлено: 03:54 09.05.2022)
В Праге прошел митинг против военной помощи Украине
В Праге около 500 человек провели митинг против военной помощи Украине