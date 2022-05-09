https://ria.ru/20220509/praga-1787578408.html

В Праге прошел митинг против военной помощи Украине

В Праге прошел митинг против военной помощи Украине - РИА Новости, 09.05.2022

В Праге прошел митинг против военной помощи Украине

Митинг с участием около 500 человек, которые протестовали против военной помощи чешского кабмина Украине, прошел в воскресенье в Праге, сообщило сетевое издание РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T03:53

2022-05-09T03:53

2022-05-09T03:54

в мире

украина

евросоюз

нато

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2190b6d6deb68084193fdbf8c89d9636.jpg

ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Митинг с участием около 500 человек, которые протестовали против военной помощи чешского кабмина Украине, прошел в воскресенье в Праге, сообщило сетевое издание Novinky."На митинге среди прочих ораторов выступил евродепутат от националистического движения "Свобода и прямая демократия" Гинек Блашко", - сообщило издание.По мнению Блашко и некоторых других выступавших, чешское правительство не говорит правду о событиях на Украине, заявляя, в частности, что они не были спровоцированы. Выступающие также выразили протест против решения властей о возможном наказании граждан республики, одобряющих действия России на Украине. Некоторые участники митинга осудили нежелание ЕС и НАТО вести переговоры о безопасности в регионе.По данным полиции, мероприятие, проходившее на площади Республики в центре Праги, обошлось без инцидентов.

https://ria.ru/20220509/vooruzhenie-1787574075.html

украина

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, евросоюз, нато, чехия