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В Праге прошел митинг против военной помощи Украине - РИА Новости, 09.05.2022
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В Праге прошел митинг против военной помощи Украине
В Праге прошел митинг против военной помощи Украине - РИА Новости, 09.05.2022
В Праге прошел митинг против военной помощи Украине
Митинг с участием около 500 человек, которые протестовали против военной помощи чешского кабмина Украине, прошел в воскресенье в Праге, сообщило сетевое издание РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T03:53
2022-05-09T03:54
в мире
украина
евросоюз
нато
чехия
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ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Митинг с участием около 500 человек, которые протестовали против военной помощи чешского кабмина Украине, прошел в воскресенье в Праге, сообщило сетевое издание Novinky."На митинге среди прочих ораторов выступил евродепутат от националистического движения "Свобода и прямая демократия" Гинек Блашко", - сообщило издание.По мнению Блашко и некоторых других выступавших, чешское правительство не говорит правду о событиях на Украине, заявляя, в частности, что они не были спровоцированы. Выступающие также выразили протест против решения властей о возможном наказании граждан республики, одобряющих действия России на Украине. Некоторые участники митинга осудили нежелание ЕС и НАТО вести переговоры о безопасности в регионе.По данным полиции, мероприятие, проходившее на площади Республики в центре Праги, обошлось без инцидентов.
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в мире, украина, евросоюз, нато, чехия
03:53 09.05.2022 (обновлено: 03:54 09.05.2022)
 
В Праге прошел митинг против военной помощи Украине

В Праге около 500 человек провели митинг против военной помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Карлов мост в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 9 мая – РИА Новости. Митинг с участием около 500 человек, которые протестовали против военной помощи чешского кабмина Украине, прошел в воскресенье в Праге, сообщило сетевое издание Novinky.
"На митинге среди прочих ораторов выступил евродепутат от националистического движения "Свобода и прямая демократия" Гинек Блашко", - сообщило издание.
"Мы должны заставить правительство, чтобы оно перестало посылать оружие на Украину", - заявил он.
По мнению Блашко и некоторых других выступавших, чешское правительство не говорит правду о событиях на Украине, заявляя, в частности, что они не были спровоцированы. Выступающие также выразили протест против решения властей о возможном наказании граждан республики, одобряющих действия России на Украине. Некоторые участники митинга осудили нежелание ЕС и НАТО вести переговоры о безопасности в регионе.
По данным полиции, мероприятие, проходившее на площади Республики в центре Праги, обошлось без инцидентов.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
01:25
Французский евродепутат призвал прекратить вооружать Украину
 
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