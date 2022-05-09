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Посла России в Варшаве облили не краской, а сиропом

Посла России в Варшаве облили не краской, а сиропом - РИА Новости, 09.05.2022

Посла России в Варшаве облили не краской, а сиропом

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:59

2022-05-09T14:59

2022-05-09T15:25

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом."Никто из наших сотрудников особо не пострадал. За исключением сиропа, которым нас усиленно поливали", - сказал дипломат в эфире "Россия 24". Он добавил, что сделал выводы относительно того, что его облили именно сиропом, потому что вещество было сладким на вкус.Посол отметил, что изначально планировалось более широкое мероприятие - традиционные возложения, "Бессмертный полк", которые обычно проводятся 9 мая в Варшаве. Однако, по словам дипломата, в субботу МИД Польши не рекомендовал российской стороне проведение этого мероприятия, сославшись на уголовный кодекс, который запрещает пропаганду ненависти, войны, фашистского или тоталитарного строя."По этому поводу мы полякам написали, что это абсурдные утверждения. Но мы уважаем порядки, которые здесь существуют, и мы решили отказаться от проведения широкого мероприятия, но сообщили им, что "посол, тем не менее, приедет сегодня в 12.00 часов возлагать цветы. Исходили из того, что это какое-никакое мероприятие, и полиция присматривает, обеспечивает порядок", - пояснил посол.По его словам, когда он прибыл, обнаружил, что у памятника толпа из нескольких сотен человек, в том числе агрессивно настроенных."Со всякими плакатами, транспарантами, шумелками... полиции и близко не было. Поэтому когда мы с супругой и несколько наших сотрудников попытались пройти к памятнику, чтобы возложить венок, то нас попросту заблокировали, окружили, дальше были шум-гам, оскорбления, бросали этот сироп, полиция появилась минут через 10... после того, как мы поняли, что к памятнику нас не пустят, мы были вынуждены вернуться ко входу на территорию кладбища, там оставили свой венок, и уже в этот момент полиция худо-бедно обеспечивала наш отъезд, и то - не очень у них это получилось, потому что и машины пинали, и номер сорвали", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20220509/napadenie-1787648549.html

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Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов 2022-05-09T14:59 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

польша, россия, варшава, в мире