https://ria.ru/20220509/posol-1787639393.html
Посол России в Польше рассказал о состоянии после нападения на него
Посол России в Польше рассказал о состоянии после нападения на него - РИА Новости, 09.05.2022
Посол России в Польше рассказал о состоянии после нападения на него
Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:39
2022-05-09T13:39
2022-05-09T15:03
россия
польша
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787652021_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe7faced87eef2dddd33856d5a160148.jpg
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве.В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией."Нужно еще разобраться. Возможно, какая-то царапина, но ничего серьезного ни у меня, ни у команды", - рассказал Андреев российским журналистам."Я даже не знаю, как это назвать. Это какая-то дичь, которая ничего общего с правилами цивилизованного поведения, которому так любят нас учить наши западные партнеры, в том числе и поляки, не имеет... Это все можно было предвидеть, и полиция в конце концов появилась, но уже после того, как эта вакханалия раскрутилась", - заявил Андреев."Испортили нам святой праздник – День Победы. Но, как говорится, не дождутся", - добавил он.Он отметил, что происходящее является следствием широко распространяемой антироссийской дезинформации. "Люди дичают под воздействием массированной украинской и западной пропаганды, дезинформационной войны, фейков. Одни сплошные фейки, которые уже многократно разоблачены и опровергнуты. Но люди подсажены на это и ни на что не реагируют", - сказал посол.Российская дипмиссия в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию Бессмертный полк и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы.При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов и акции "Бессмертный полк".Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20220509/protest-1787639961.html
россия
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787652021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_806206bd02cd8be4fce85fef496ffbed.jpg
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
2022-05-09T13:39
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, варшава, в мире
13:39 09.05.2022 (обновлено: 15:03 09.05.2022)
Посол России в Польше рассказал о состоянии после нападения на него
Посол России в Польше Андреев серьезно не пострадал при нападении на мемориальном кладбище
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве.
В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве
в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией.
"Нужно еще разобраться. Возможно, какая-то царапина, но ничего серьезного ни у меня, ни у команды", - рассказал Андреев российским журналистам.
"Я даже не знаю, как это назвать. Это какая-то дичь, которая ничего общего с правилами цивилизованного поведения, которому так любят нас учить наши западные партнеры, в том числе и поляки, не имеет... Это все можно было предвидеть, и полиция в конце концов появилась, но уже после того, как эта вакханалия раскрутилась", - заявил Андреев.
"Испортили нам святой праздник – День Победы. Но, как говорится, не дождутся", - добавил он.
Он отметил, что происходящее является следствием широко распространяемой антироссийской дезинформации. "Люди дичают под воздействием массированной украинской и западной пропаганды, дезинформационной войны, фейков. Одни сплошные фейки, которые уже многократно разоблачены и опровергнуты. Но люди подсажены на это и ни на что не реагируют", - сказал посол.
Российская дипмиссия в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию Бессмертный полк и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы.
При этом в посольстве РФ
проинформировали, что МИД Польши
нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов и акции "Бессмертный полк".