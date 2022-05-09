https://ria.ru/20220509/posol-1787639393.html

Посол России в Польше рассказал о состоянии после нападения на него

Посол России в Польше рассказал о состоянии после нападения на него - РИА Новости, 09.05.2022

Посол России в Польше рассказал о состоянии после нападения на него

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:39

2022-05-09T13:39

2022-05-09T15:03

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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве.В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией."Нужно еще разобраться. Возможно, какая-то царапина, но ничего серьезного ни у меня, ни у команды", - рассказал Андреев российским журналистам."Я даже не знаю, как это назвать. Это какая-то дичь, которая ничего общего с правилами цивилизованного поведения, которому так любят нас учить наши западные партнеры, в том числе и поляки, не имеет... Это все можно было предвидеть, и полиция в конце концов появилась, но уже после того, как эта вакханалия раскрутилась", - заявил Андреев."Испортили нам святой праздник – День Победы. Но, как говорится, не дождутся", - добавил он.Он отметил, что происходящее является следствием широко распространяемой антироссийской дезинформации. "Люди дичают под воздействием массированной украинской и западной пропаганды, дезинформационной войны, фейков. Одни сплошные фейки, которые уже многократно разоблачены и опровергнуты. Но люди подсажены на это и ни на что не реагируют", - сказал посол.Российская дипмиссия в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию Бессмертный полк и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы.При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов и акции "Бессмертный полк".Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов 2022-05-09T13:39 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, польша, варшава, в мире