https://ria.ru/20220509/posol-1787631791.html
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов - РИА Новости, 09.05.2022
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской, когда он хотел возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:00
2022-05-09T13:00
2022-05-09T14:16
в мире
польша
варшава
сергей андреев (дипломат)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской, когда он хотел возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил корреспондент РИА Новости.Агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили путь дипломату, выкрикивая оскорбления. После инцидента Андреев вынужденно покинул кладбище в сопровождении полицейских. На самом мемориале неизвестные нанесли нецензурные надписи.Позже посол сообщил, что не пострадал. Посольство в Варшаве намерено заявить протест в связи с нападением на главу миссии.Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала происшествие в своем Telegram-канале. По ее словам, "поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое"."Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма", — написала Захарова.Российская дипмиссия в день Победы также собиралась провести акцию "Бессмертный полк", однако польский МИД рекомендовал не проводить эти мероприятия, сославшись на их связь с российской спецоперацией на Украине и "противоречие" местным законам. Москва назвала такую позицию абсурдной.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787638942_290:0:1730:1080_1920x0_80_0_0_6804106dfc89d4d0dfd040cd70506d50.jpg
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
2022-05-09T13:00
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, сергей андреев (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:00 09.05.2022 (обновлено: 14:16 09.05.2022)
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
Посла России в Польше Андреева облили краской на кладбище советских воинов в Варшаве
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской, когда он хотел возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил корреспондент РИА Новости.
Агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили путь дипломату, выкрикивая оскорбления. После инцидента Андреев вынужденно покинул кладбище в сопровождении полицейских. На самом мемориале неизвестные нанесли нецензурные надписи.
Позже посол сообщил, что не пострадал.
"Я даже не знаю, как это назвать. Это какая-то дичь, которая ничего общего с правилами цивилизованного поведения, которому так любят нас учить наши западные партнеры, в том числе поляки, не имеет... Это все можно было предвидеть, полиция в конце концов появилась, но уже после того, как эта вакханалия раскрутилась. <...> Испортили нам святой праздник — День Победы. Но, как говорится, не дождутся", — сказал он.
Посольство в Варшаве намерено заявить протест в связи с нападением на главу миссии.
Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала происшествие в своем Telegram-канале. По ее словам, "поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое".
"Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма", — написала Захарова.
Российская дипмиссия в день Победы также собиралась провести акцию "Бессмертный полк", однако польский МИД рекомендовал не проводить эти мероприятия, сославшись на их связь с российской спецоперацией на Украине
и "противоречие" местным законам. Москва
назвала такую позицию абсурдной.