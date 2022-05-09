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Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов

Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов - РИА Новости, 09.05.2022

Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов

Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской, когда он хотел возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:00

2022-05-09T13:00

2022-05-09T14:16

в мире

польша

варшава

сергей андреев (дипломат)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской, когда он хотел возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил корреспондент РИА Новости.Агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили путь дипломату, выкрикивая оскорбления. После инцидента Андреев вынужденно покинул кладбище в сопровождении полицейских. На самом мемориале неизвестные нанесли нецензурные надписи.Позже посол сообщил, что не пострадал. Посольство в Варшаве намерено заявить протест в связи с нападением на главу миссии.Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала происшествие в своем Telegram-канале. По ее словам, "поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое"."Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма", — написала Захарова.Российская дипмиссия в день Победы также собиралась провести акцию "Бессмертный полк", однако польский МИД рекомендовал не проводить эти мероприятия, сославшись на их связь с российской спецоперацией на Украине и "противоречие" местным законам. Москва назвала такую позицию абсурдной.

https://ria.ru/20220507/meropriyatiya-1787420792.html

польша

варшава

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов 2022-05-09T13:00 true PT0M24S

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Влада Копылова

в мире, польша, варшава, сергей андреев (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)