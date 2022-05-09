https://ria.ru/20220509/polyanskiy-1787703570.html

Ведущий Sky News оборвал Полянского в эфире из-за фото в соцсети Зеленского

Ведущий Sky News оборвал Полянского в эфире из-за фото в соцсети Зеленского - РИА Новости, 09.05.2022

Ведущий Sky News оборвал Полянского в эфире из-за фото в соцсети Зеленского

Ведущий британского телеканал Sky News резко оборвал общение в прямом эфире с первым зампостпреда РФ при ООН Дмитрием Полянским, когда тот обратил внимание, что РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T22:45

2022-05-09T22:45

2022-05-09T22:49

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дмитрий полянский

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ООН, 9 мая - РИА Новости. Ведущий британского телеканал Sky News резко оборвал общение в прямом эфире с первым зампостпреда РФ при ООН Дмитрием Полянским, когда тот обратил внимание, что Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию к 9 мая в соцсетях фотографией украинского военного с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова".Зеленский 9 мая разместил в соцсетях публикацию приуроченную ко "дню победы над нацизмом", проиллюстрировав запись подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено."То, что сегодня делает Великобритания, забывая все, за что мы воевали – это абсолютная катастрофа и позор. Я вам приведу лишь один пример – я покажу вам то, что появилось на официальной странице Зеленского в Instagram*. Вы видите эмблему. Вы знаете, что это? Это эмблема немецкой дивизии СС во Второй мировой войне. Он опубликовал в День Победы эмблему бойца "Правого сектора"** с этой эмблемой, утверждая, что это символ борьбы с нацизмом", - сказал Полянский в прямом эфире.Ведущий попытался прервать дипломата, но тот попросил этого не делать."Это было удалено через полчаса, но, конечно, у нас есть копия этого. Вы знаете, что эта дивизия "Мертвая голова" ответственна за убийство 100 британцев во Франции в начале Второй мировой войны? Так что это означает, что Британия сейчас покрывает украинские власти, которые демонстрируют нацистские символы в День Победы. И эти нацистские символы использовались теми же подразделениями, которые убивали британцев. Вы не находите это странным?" - поинтересовался Полянский.После этого ведущий оборвал дипломата, заявив, что у него была возможность высказаться, но время для эфира истекло.Как позднее написал в своем Telegram-канале Полянский, ведущий "быстро-быстро свернул разговор, пробормотав, что время наше, оказывается, вдруг истекло, и что Sky News не может подтвердить правильность этой информации"."Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе… правда им не нужна! Теперь 100 раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир", - заключил первый зампостпреда.* Запрещенная в России экстремистская соцсеть** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220509/udar-1787697776.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, великобритания, франция, правый сектор, дмитрий полянский