https://ria.ru/20220509/polsha-1787666264.html

Слуцкий призвал польские власти найти обливших краской российского посла

Слуцкий призвал польские власти найти обливших краской российского посла - РИА Новости, 09.05.2022

Слуцкий призвал польские власти найти обливших краской российского посла

Глава международного комитета ГД и врио председателя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал польские власти найти и наказать людей, обливших российского посла... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:30

2022-05-09T16:30

2022-05-09T16:30

в мире

сергей андреев

польша

украина

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава международного комитета ГД и врио председателя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал польские власти найти и наказать людей, обливших российского посла красной краской.Посла РФ в Польше Сергея Андреева облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил ранее корреспондент РИА Новости."Отвратительная выходка с нападением на российского посла в Польше сравнима с кощунством. Фашиствующие радикалы облили краской главу нашей дипмиссии и сорвали возложение венков к могилам советских воинов-освободителей", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, русофобская истерия, последовательная атака на историческую память, потакание реинкарнации нацизма в соседней Украине являются причинами и следствиями сегодняшнего инцидента, которому оправдания "нет и быть не может"."Польские власти не только должны обеспечить завершение памятной церемонии, но также найти и наказать всех виновных", - заявил Слуцкий.

https://ria.ru/20220509/napadenie-1787661076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей андреев, польша, украина