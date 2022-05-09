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Слуцкий призвал польские власти найти обливших краской российского посла - РИА Новости, 09.05.2022
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Слуцкий призвал польские власти найти обливших краской российского посла
Слуцкий призвал польские власти найти обливших краской российского посла - РИА Новости, 09.05.2022
Слуцкий призвал польские власти найти обливших краской российского посла
Глава международного комитета ГД и врио председателя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал польские власти найти и наказать людей, обливших российского посла... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:30
2022-05-09T16:30
в мире
сергей андреев
польша
украина
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава международного комитета ГД и врио председателя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал польские власти найти и наказать людей, обливших российского посла красной краской.Посла РФ в Польше Сергея Андреева облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил ранее корреспондент РИА Новости."Отвратительная выходка с нападением на российского посла в Польше сравнима с кощунством. Фашиствующие радикалы облили краской главу нашей дипмиссии и сорвали возложение венков к могилам советских воинов-освободителей", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, русофобская истерия, последовательная атака на историческую память, потакание реинкарнации нацизма в соседней Украине являются причинами и следствиями сегодняшнего инцидента, которому оправдания "нет и быть не может"."Польские власти не только должны обеспечить завершение памятной церемонии, но также найти и наказать всех виновных", - заявил Слуцкий.
https://ria.ru/20220509/napadenie-1787661076.html
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в мире, сергей андреев, польша, украина
16:30 09.05.2022
 
Слуцкий призвал польские власти найти обливших краской российского посла

Депутат Госдумы Слуцкий призвал польские власти найти обливших краской российского посла

© РИА Новости / Алексей Бухчин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Бухчин
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава международного комитета ГД и врио председателя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал польские власти найти и наказать людей, обливших российского посла красной краской.
Посла РФ в Польше Сергея Андреева облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил ранее корреспондент РИА Новости.
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 15:50
Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России
"Отвратительная выходка с нападением на российского посла в Польше сравнима с кощунством. Фашиствующие радикалы облили краской главу нашей дипмиссии и сорвали возложение венков к могилам советских воинов-освободителей", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, русофобская истерия, последовательная атака на историческую память, потакание реинкарнации нацизма в соседней Украине являются причинами и следствиями сегодняшнего инцидента, которому оправдания "нет и быть не может".
"Польские власти не только должны обеспечить завершение памятной церемонии, но также найти и наказать всех виновных", - заявил Слуцкий.
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 16:15
В ЛДПР назвали напавших на российского посла в Польше гадами
 
В миреСергей АндреевПольшаУкраина
 
 
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