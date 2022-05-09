Слуцкий призвал польские власти найти обливших краской российского посла
Депутат Госдумы Слуцкий призвал польские власти найти обливших краской российского посла
© РИА Новости / Алексей Бухчин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава международного комитета ГД и врио председателя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал польские власти найти и наказать людей, обливших российского посла красной краской.
Посла РФ в Польше Сергея Андреева облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил ранее корреспондент РИА Новости.
"Отвратительная выходка с нападением на российского посла в Польше сравнима с кощунством. Фашиствующие радикалы облили краской главу нашей дипмиссии и сорвали возложение венков к могилам советских воинов-освободителей", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, русофобская истерия, последовательная атака на историческую память, потакание реинкарнации нацизма в соседней Украине являются причинами и следствиями сегодняшнего инцидента, которому оправдания "нет и быть не может".
"Польские власти не только должны обеспечить завершение памятной церемонии, но также найти и наказать всех виновных", - заявил Слуцкий.