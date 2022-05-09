https://ria.ru/20220509/polsha-1787655886.html
МИД Польши признал серьезность ситуации с нападением на посла России
МИД Польши признал серьезность ситуации с нападением на посла России - РИА Новости, 09.05.2022
МИД Польши признал серьезность ситуации с нападением на посла России
МИД Польши "осознает серьезность ситуации" с нападением на посла России Сергея Андреева, заявил журналистам пресс-секретарь польского внешнеполитического... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:19
2022-05-09T15:19
2022-05-09T15:39
в мире
польша
россия
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сергей андреев
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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. МИД Польши "осознает серьезность ситуации" с нападением на посла России Сергея Андреева, заявил журналистам пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина. В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. МИД России добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же."Мы осознаем серьезность ситуации, наблюдаем за ней", - сказал Ясина.В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.Российская дипмиссия в День Победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию "Бессмертный полк" и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат, соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы. При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также акции "Бессмертный полк".Следственный комитет России заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20220509/polsha-1787652856.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
2022-05-09T15:19
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, россия, мид польши, варшава, сергей андреев
15:19 09.05.2022 (обновлено: 15:39 09.05.2022)
МИД Польши признал серьезность ситуации с нападением на посла России
МИД Польши заявил, что осознает серьезность ситуации с нападением на посла России
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. МИД Польши "осознает серьезность ситуации" с нападением на посла России Сергея Андреева, заявил журналистам пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.
В понедельник на посла РФ
в Польше Сергея Андреева
напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве
. МИД России добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же.
"Мы осознаем серьезность ситуации, наблюдаем за ней", - сказал Ясина.
В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
Российская дипмиссия в День Победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревалась провести акцию "Бессмертный полк" и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат, соответствующее письмо было направлено в мэрию Варшавы. При этом в посольстве РФ проинформировали, что МИД Польши
нотой не рекомендовал дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также акции "Бессмертный полк".
Следственный комитет России заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.