https://ria.ru/20220509/polsha-1787642510.html

Джабаров предложил снизить уровень диппредставительства в Польше

Джабаров предложил снизить уровень диппредставительства в Польше - РИА Новости, 09.05.2022

Джабаров предложил снизить уровень диппредставительства в Польше

На фоне нападения на российского посла в Варшаве можно было бы рассмотреть вопрос о понижении уровня диппредставительства Москвы в Польше до временного... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:59

2022-05-09T13:59

2022-05-09T14:47

в мире

польша

владимир джабаров

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На фоне нападения на российского посла в Варшаве можно было бы рассмотреть вопрос о понижении уровня диппредставительства Москвы в Польше до временного поверенного, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.На посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил ранее корреспондент РИА Новости."Страна, которая, по сути, была нами спасена от фашизма, скатилась до войны с памятниками", - сказал Джабаров РИА Новости в понедельник.Он подчеркнул, что в соответствии с Женевской конвенцией, принимающая сторона должна была обеспечить безопасность представителей российской дипмиссии. "Если не смогли обеспечить – то грош им цена", - подчеркнул сенатор.По мнению Джабарова, "на фоне нападения на российского посла можно было бы рассмотреть вопрос о понижении уровня дипотношений, представительства РФ в Варшаве до временного поверенного". "Зачем находиться в Польше нашему послу, который находится под угрозой", - отметил он.Законодатель также считает, что от польской стороны можно потребовать обеспечения безопасности дипмиссии РФ.

https://ria.ru/20220509/posol-1787639393.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, владимир джабаров