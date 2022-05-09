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Джабаров предложил снизить уровень диппредставительства в Польше - РИА Новости, 09.05.2022
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Джабаров предложил снизить уровень диппредставительства в Польше
Джабаров предложил снизить уровень диппредставительства в Польше - РИА Новости, 09.05.2022
Джабаров предложил снизить уровень диппредставительства в Польше
На фоне нападения на российского посла в Варшаве можно было бы рассмотреть вопрос о понижении уровня диппредставительства Москвы в Польше до временного... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:59
2022-05-09T14:47
в мире
польша
владимир джабаров
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На фоне нападения на российского посла в Варшаве можно было бы рассмотреть вопрос о понижении уровня диппредставительства Москвы в Польше до временного поверенного, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.На посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил ранее корреспондент РИА Новости."Страна, которая, по сути, была нами спасена от фашизма, скатилась до войны с памятниками", - сказал Джабаров РИА Новости в понедельник.Он подчеркнул, что в соответствии с Женевской конвенцией, принимающая сторона должна была обеспечить безопасность представителей российской дипмиссии. "Если не смогли обеспечить – то грош им цена", - подчеркнул сенатор.По мнению Джабарова, "на фоне нападения на российского посла можно было бы рассмотреть вопрос о понижении уровня дипотношений, представительства РФ в Варшаве до временного поверенного". "Зачем находиться в Польше нашему послу, который находится под угрозой", - отметил он.Законодатель также считает, что от польской стороны можно потребовать обеспечения безопасности дипмиссии РФ.
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в мире, польша, владимир джабаров
13:59 09.05.2022 (обновлено: 14:47 09.05.2022)
 
Джабаров предложил снизить уровень диппредставительства в Польше

Джабаров предложил снизить уровень диппредставительства в Польше после нападения на посла

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На фоне нападения на российского посла в Варшаве можно было бы рассмотреть вопрос о понижении уровня диппредставительства Москвы в Польше до временного поверенного, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
На посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил ранее корреспондент РИА Новости.
"Страна, которая, по сути, была нами спасена от фашизма, скатилась до войны с памятниками", - сказал Джабаров РИА Новости в понедельник.
Он подчеркнул, что в соответствии с Женевской конвенцией, принимающая сторона должна была обеспечить безопасность представителей российской дипмиссии. "Если не смогли обеспечить – то грош им цена", - подчеркнул сенатор.
По мнению Джабарова, "на фоне нападения на российского посла можно было бы рассмотреть вопрос о понижении уровня дипотношений, представительства РФ в Варшаве до временного поверенного". "Зачем находиться в Польше нашему послу, который находится под угрозой", - отметил он.
Законодатель также считает, что от польской стороны можно потребовать обеспечения безопасности дипмиссии РФ.
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:39
Посол России в Польше рассказал о состоянии после нападения на него
 
В миреПольшаВладимир Джабаров
 
 
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