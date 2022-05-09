https://ria.ru/20220509/polk-1787653178.html

В Москве проходит шествие "Бессмертного полка"

В Москве проходит шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022

В Москве проходит шествие "Бессмертного полка"

В Москве проходит шествие колонн "Бессмертного полка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:04

2022-05-09T15:04

2022-05-09T17:54

день победы — 2022

москва

россия

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787656781_0:313:3083:2047_1920x0_80_0_0_2051a9f0e2ef9e90f27c67b3558239cb.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Москве проходит шествие колонн "Бессмертного полка", передает корреспондент РИА Новости.Полностью оказались заполнены Тверская улица в центре столицы, многие десятки тысяч человек шли в сторону Красной площади. Они несут таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне, государственные флаги России, знамена Победы. Кроме того, люди идут с портретами погибших участников российской специальной военной операции на Украине.Также в акции принял участие Владимир Путин. По традиции он шел с портретом своего отца-фронтовика. Президент переговаривался с рядом идущими, приветствовал и пожимал руки участникам акции.На мероприятие пришли люди разных возрастов, среди них много детей. Почти у всех участников повязаны георгиевские ленты, много цветов. У многих на груди красуются значки с буквой Z — символом спецоперации.По колоннам "Бессмертного полка" также прокатывались крики "Ура!" и "Россия!".Как сообщает МВД, число участников мероприятия в столице уже достигло миллиона человек.Акцию "Бессмертный полк" проводят в России и за рубежом. Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии. Можно самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом, именем или фотографией к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача мероприятия — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.Первый "Бессмертный полк" прошел 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Тогда более шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с почти двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной. С тех пор стало складываться сообщество координаторов из разных городов и стран.В 2015 году гражданскую инициативу "Бессмертный полк" включили в российскую федеральную программу подготовки к празднованию 70-летия Победы. Тогда колонны впервые прошли по улицам российской столицы и Красной площади.С каждым годом акция охватывала все больше государств и участников, а в 2020-м из-за пандемии коронавируса "Бессмертный полк" состоялся онлайн. Организаторы получили от участников более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну, трансляция продлилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/polk-1787633168.html

https://ria.ru/20220509/parad-1787623340.html

https://ria.ru/20220509/polk-1787622200.html

https://ria.ru/20220509/serbiya-1787626906.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: "Бессмертный полк" в Москве LIVE: "Бессмертный полк" в Москве 2022-05-09T15:04 true PT138M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, день победы