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Отец погибшего на Украине ростовчанина принял участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2022
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Отец погибшего на Украине ростовчанина принял участие в "Бессмертном полку"
Отец погибшего на Украине ростовчанина принял участие в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2022
Отец погибшего на Украине ростовчанина принял участие в "Бессмертном полку"
Отец героически погибшего на Украине Ивана Романова из Ростова-на-Дону Константин Романов рассказал РИА Новости, что очень гордится подвигом сына и поэтому взял РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:07
2022-05-09T14:51
день победы — 2022
украина
день победы
в мире
владимир путин
рамзан кадыров
попасная
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Отец героически погибшего на Украине Ивана Романова из Ростова-на-Дону Константин Романов рассказал РИА Новости, что очень гордится подвигом сына и поэтому взял его портрет на шествие "Бессмертного полка".По его словам, Иван около двух лет служил в армии по контракту. С началом спецоперации он был направлен в город Попасная в ЛНР, где развернулись ожесточенные бои с украинскими оккупантами. Романов отметил, что Попасная находится на возвышенности, именно поэтому "там было так сложно" и взять город удалось только 8 мая."В одном из боев 7 марта Ваню оставили охранять вахту с фланга. Начался обстрел, и он решил отвести огонь от ребят — выехал на БТР, и в него ракета попала. Он сгорел", — сказал Романов. Именно благодаря подвигу его сына живы остались восемь человек из его отделения, отметил он.Теперь его сына, вероятно, ждет награда посмертно, а его отец чтит память по-своему. "Горжусь им, вот и решил в "Бессмертном полку" фотографию нести", — сказал он.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Восьмого мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/parad-1787618922.html
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украина, день победы, в мире, владимир путин, рамзан кадыров, попасная, луганская народная республика
13:07 09.05.2022 (обновлено: 14:51 09.05.2022)
 
Отец погибшего на Украине ростовчанина принял участие в "Бессмертном полку"

Отец погибшего на Украине ростовчанина рассказал об участии в "Бессмертном полку"

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Отец героически погибшего на Украине Ивана Романова из Ростова-на-Дону Константин Романов рассказал РИА Новости, что очень гордится подвигом сына и поэтому взял его портрет на шествие "Бессмертного полка".
По его словам, Иван около двух лет служил в армии по контракту. С началом спецоперации он был направлен в город Попасная в ЛНР, где развернулись ожесточенные бои с украинскими оккупантами. Романов отметил, что Попасная находится на возвышенности, именно поэтому "там было так сложно" и взять город удалось только 8 мая.
"В одном из боев 7 марта Ваню оставили охранять вахту с фланга. Начался обстрел, и он решил отвести огонь от ребят — выехал на БТР, и в него ракета попала. Он сгорел", — сказал Романов. Именно благодаря подвигу его сына живы остались восемь человек из его отделения, отметил он.
Теперь его сына, вероятно, ждет награда посмертно, а его отец чтит память по-своему. "Горжусь им, вот и решил в "Бессмертном полку" фотографию нести", — сказал он.
Военный парад в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 11:44День Победы — 2022
В Ростове-на-Дону отменили воздушную часть парада Победы
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Восьмого мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских войск.
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