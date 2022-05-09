https://ria.ru/20220509/polk-1787629250.html
В Рязани отец погибшего на Украине военного прошел в "Бессмертном полку"
В Рязани отец погибшего на Украине военного прошел в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2022
В Рязани отец погибшего на Украине военного прошел в "Бессмертном полку"
Отец погибшего в ходе спецоперации на Украине военного Дмитрия Топтуна прошел с фотографией сына в рядах участников "Бессмертного полка" в Рязани, передает... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:42
2022-05-09T12:42
2022-05-09T13:09
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РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Отец погибшего в ходе спецоперации на Украине военного Дмитрия Топтуна прошел с фотографией сына в рядах участников "Бессмертного полка" в Рязани, передает корреспондент РИА Новости."Деды воевали с нацизмом. Получается так, что не уследили, пришлось и нашим детям воевать с нацизмом", - рассказал отец погибшего военного Александр, отвечая на вопрос о причинах участия в шествии "Бессмертный полк".Он отметил, что на фотографии сына сделал особую надпись - "За мир без нацизма".По его словам, сын родился в Рязани, учился в военном автомобильном училище, после расформирования которого продолжил обучение в Омске. Был командиром батальона. Погиб 14 марта в возрасте 31 года."Он всегда был очень улыбчивый, веселый. Даже фотографию подбирал... не нашел ни одной фотографии, где (сын - ред.) не улыбается", - рассказал отец.Он пожелал всем военным, которые принимают участие в спецоперации на Украине, здоровья и меньше потерь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787633139_145:0:782:478_1920x0_80_0_0_9a206efcdd64a3100e2ea6ac7da942b3.jpg
Отец погибшего в ходе спецоперации на Украине военного Дмитрия Топтуна в рядах “Бессмертного полка”
Отец погибшего в ходе спецоперации на Украине военного Дмитрия Топтуна прошел с фотографией сына в рядах “Бессмертного полка” в Рязани
2022-05-09T12:42
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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рязань, день победы, украина, россия
12:42 09.05.2022 (обновлено: 13:09 09.05.2022)
В Рязани отец погибшего на Украине военного прошел в "Бессмертном полку"
В Рязани отец погибшего на Украине военного принял участие в шествии "Бессмертного полка"
РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Отец погибшего в ходе спецоперации на Украине военного Дмитрия Топтуна прошел с фотографией сына в рядах участников "Бессмертного полка" в Рязани, передает корреспондент РИА Новости.
"Деды воевали с нацизмом. Получается так, что не уследили, пришлось и нашим детям воевать с нацизмом", - рассказал отец погибшего военного Александр, отвечая на вопрос о причинах участия в шествии "Бессмертный полк".
Он отметил, что на фотографии сына сделал особую надпись - "За мир без нацизма".
По его словам, сын родился в Рязани
, учился в военном автомобильном училище, после расформирования которого продолжил обучение в Омске
. Был командиром батальона. Погиб 14 марта в возрасте 31 года.
"Он всегда был очень улыбчивый, веселый. Даже фотографию подбирал... не нашел ни одной фотографии, где (сын - ред.) не улыбается", - рассказал отец.
Он пожелал всем военным, которые принимают участие в спецоперации на Украине
, здоровья и меньше потерь.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.