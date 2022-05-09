https://ria.ru/20220509/polk-1787622200.html

В освобожденном Волчанске впервые прошел "Бессмертный полк"

В освобожденном Волчанске впервые прошел "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В освобожденном Волчанске впервые прошел "Бессмертный полк"

Жители освобожденного российскими войсками Волчанска Харьковской области впервые провели акцию "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:03

2022-05-09T12:03

2022-05-09T13:01

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 9 мая — РИА Новости. Жители освобожденного российскими войсками Волчанска Харьковской области впервые провели акцию "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.К монументу павшим в годы Великой Отечественной войны пришли многие горожане всех возрастов, они несли портреты близких — участников войны, среди собравшихся были в том числе и ветераны. Один из них, 93-летний мужчина, пожелал всем скорейшего наступления мира. По его словам, сейчас появилась надежда на лучшее, поскольку в последние годы киевские власти не выплачивали даже пенсии.Цветы к монументу возложил и глава администрации Волчанска.Перед началом торжеств территорию парка у монумента проверили саперы с собаками на случай возможных провокаций со стороны украинских диверсантов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/moldaviya-1787615928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, волчанск, россия, украина, день победы