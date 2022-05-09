https://ria.ru/20220509/polk-1787607249.html
В освобожденном Херсоне впервые прошел "Бессмертный полк"
В освобожденном Херсоне впервые прошел "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
В освобожденном Херсоне впервые прошел "Бессмертный полк"
Сотни жителей Херсона прошли в "Бессмертном полку" по аллее Славы к Вечному огню, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:45
2022-05-09T10:45
2022-05-09T15:50
херсон
день победы
в мире
акция "бессмертный полк"
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ХЕРСОН, 9 мая — РИА Новости. Сотни жителей Херсона прошли в "Бессмертном полку" по аллее Славы к Вечному огню, передает корреспондент РИА Новости.Горожане пришли семьями, с портретами своих дедов и прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну и освобождавших от фашистов в том числе Херсонщину."Я ребенок войны. Я считаю себя советским человеком. Я работал, жил и живу на советской земле, и праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа", — рассказал РИА Новости житель города, участник "Бессмертного полка".Перед началом шествия с песнями военных лет выступили местные артисты. После представители местной администрации и горожане возложили цветы к Вечному огню."Я с Херсона. Мой дед воевал и похоронен здесь. Очень долго нам не разрешали отмечать так ярко наш любимый праздник. Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на место", — поделилась с агентством своими впечатлениями жительница Херсона.Российские военные развернули на аллее полевую кухню для всех желающих и организовали праздничный концерт.
https://ria.ru/20220509/norilsk-1787638041.html
https://ria.ru/20220509/orlov-1787603705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Акция "Бессмертный полк" в Херсоне
"Бессмертный полк" впервые проходит в освобожденном российскими войсками Херсоне.
2022-05-09T10:45
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PT2M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, день победы, в мире, акция "бессмертный полк"
10:45 09.05.2022 (обновлено: 15:50 09.05.2022)
В освобожденном Херсоне впервые прошел "Бессмертный полк"
В освобожденном Херсоне прошел "Бессмертный полк" с возложением цветов у Вечного огня
ХЕРСОН, 9 мая — РИА Новости. Сотни жителей Херсона прошли в "Бессмертном полку" по аллее Славы к Вечному огню, передает корреспондент РИА Новости.
Горожане пришли семьями, с портретами своих дедов и прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну и освобождавших от фашистов в том числе Херсонщину.
"Я ребенок войны. Я считаю себя советским человеком. Я работал, жил и живу на советской земле, и праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа", — рассказал РИА Новости житель города, участник "Бессмертного полка".
Перед началом шествия с песнями военных лет выступили местные артисты. После представители местной администрации и горожане возложили цветы к Вечному огню.
"Я с Херсона. Мой дед воевал и похоронен здесь. Очень долго нам не разрешали отмечать так ярко наш любимый праздник. Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на место", — поделилась с агентством своими впечатлениями жительница Херсона
.
Российские военные развернули на аллее полевую кухню для всех желающих и организовали праздничный концерт.