https://ria.ru/20220509/polk-1787607249.html

В освобожденном Херсоне впервые прошел "Бессмертный полк"

В освобожденном Херсоне впервые прошел "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В освобожденном Херсоне впервые прошел "Бессмертный полк"

Сотни жителей Херсона прошли в "Бессмертном полку" по аллее Славы к Вечному огню, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:45

2022-05-09T10:45

2022-05-09T15:50

херсон

день победы

в мире

акция "бессмертный полк"

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ХЕРСОН, 9 мая — РИА Новости. Сотни жителей Херсона прошли в "Бессмертном полку" по аллее Славы к Вечному огню, передает корреспондент РИА Новости.Горожане пришли семьями, с портретами своих дедов и прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну и освобождавших от фашистов в том числе Херсонщину."Я ребенок войны. Я считаю себя советским человеком. Я работал, жил и живу на советской земле, и праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа", — рассказал РИА Новости житель города, участник "Бессмертного полка".Перед началом шествия с песнями военных лет выступили местные артисты. После представители местной администрации и горожане возложили цветы к Вечному огню."Я с Херсона. Мой дед воевал и похоронен здесь. Очень долго нам не разрешали отмечать так ярко наш любимый праздник. Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на место", — поделилась с агентством своими впечатлениями жительница Херсона.Российские военные развернули на аллее полевую кухню для всех желающих и организовали праздничный концерт.

https://ria.ru/20220509/norilsk-1787638041.html

https://ria.ru/20220509/orlov-1787603705.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция "Бессмертный полк" в Херсоне "Бессмертный полк" впервые проходит в освобожденном российскими войсками Херсоне. 2022-05-09T10:45 true PT2M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, день победы, в мире, акция "бессмертный полк"