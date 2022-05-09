https://ria.ru/20220509/polk-1787593416.html

В освобожденном Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк"

В освобожденном Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

В освобожденном Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" и торжественное празднование Дня Победы начались в Херсоне, в городе шествие в память героев Великой Отечественной войны проходит... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:31

2022-05-09T09:31

2022-05-09T10:20

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херсон

день победы

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ХЕРСОН, 9 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и торжественное празднование Дня Победы начались в Херсоне, в городе шествие в память героев Великой Отечественной войны проходит впервые, передает корреспондент РИА Новости.В конце апреля администрация Херсона распорядилась зажечь Вечный огонь, отключенный киевскими властями в 2014 году.Поздравить горожан, собравшихся в Парке Славы с портретами своих близких — участников войны, пришел глава администрации региона Владимир Сальдо. У монумента погибшим выставлен почетный караул.Люди со знаменами Победы, российскими флагами и большим транспарантом с надписью "Бессмертный полк" идут из парка по улицам города, звучат военные песни.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220508/tsvety-1787461447.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция "Бессмертный полк" в Херсоне "Бессмертный полк" впервые проходит в освобожденном российскими войсками Херсоне. 2022-05-09T09:31 true PT2M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон, день победы