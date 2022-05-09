https://ria.ru/20220509/polk-1787593416.html
В освобожденном Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк"
В освобожденном Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
В освобожденном Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" и торжественное празднование Дня Победы начались в Херсоне, в городе шествие в память героев Великой Отечественной войны проходит... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:31
2022-05-09T09:31
2022-05-09T10:20
день победы — 2022
в мире
херсон
день победы
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ХЕРСОН, 9 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и торжественное празднование Дня Победы начались в Херсоне, в городе шествие в память героев Великой Отечественной войны проходит впервые, передает корреспондент РИА Новости.В конце апреля администрация Херсона распорядилась зажечь Вечный огонь, отключенный киевскими властями в 2014 году.Поздравить горожан, собравшихся в Парке Славы с портретами своих близких — участников войны, пришел глава администрации региона Владимир Сальдо. У монумента погибшим выставлен почетный караул.Люди со знаменами Победы, российскими флагами и большим транспарантом с надписью "Бессмертный полк" идут из парка по улицам города, звучат военные песни.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20220508/tsvety-1787461447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787597308_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c04b694fd2465ca5f586e380607e8d4c.jpg
Акция "Бессмертный полк" в Херсоне
"Бессмертный полк" впервые проходит в освобожденном российскими войсками Херсоне.
2022-05-09T09:31
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PT2M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, день победы
09:31 09.05.2022 (обновлено: 10:20 09.05.2022)
В освобожденном Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк"
В освобожденном Вооруженными силами России Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк"