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В освобожденном Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
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В освобожденном Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк"
В освобожденном Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
В освобожденном Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" и торжественное празднование Дня Победы начались в Херсоне, в городе шествие в память героев Великой Отечественной войны проходит... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:31
2022-05-09T10:20
день победы — 2022
в мире
херсон
день победы
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ХЕРСОН, 9 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и торжественное празднование Дня Победы начались в Херсоне, в городе шествие в память героев Великой Отечественной войны проходит впервые, передает корреспондент РИА Новости.В конце апреля администрация Херсона распорядилась зажечь Вечный огонь, отключенный киевскими властями в 2014 году.Поздравить горожан, собравшихся в Парке Славы с портретами своих близких — участников войны, пришел глава администрации региона Владимир Сальдо. У монумента погибшим выставлен почетный караул.Люди со знаменами Победы, российскими флагами и большим транспарантом с надписью "Бессмертный полк" идут из парка по улицам города, звучат военные песни.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Акция "Бессмертный полк" в Херсоне
"Бессмертный полк" впервые проходит в освобожденном российскими войсками Херсоне.
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в мире, херсон, день победы
09:31 09.05.2022 (обновлено: 10:20 09.05.2022)
 
В освобожденном Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк"

В освобожденном Вооруженными силами России Херсоне впервые проходит "Бессмертный полк"

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 9 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и торжественное празднование Дня Победы начались в Херсоне, в городе шествие в память героев Великой Отечественной войны проходит впервые, передает корреспондент РИА Новости.
В конце апреля администрация Херсона распорядилась зажечь Вечный огонь, отключенный киевскими властями в 2014 году.
Поздравить горожан, собравшихся в Парке Славы с портретами своих близких — участников войны, пришел глава администрации региона Владимир Сальдо. У монумента погибшим выставлен почетный караул.
Люди со знаменами Победы, российскими флагами и большим транспарантом с надписью "Бессмертный полк" идут из парка по улицам города, звучат военные песни.
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 07:13Специальная военная операция на Украине
В Херсоне пенсионер впервые с 2014 года смог возложить цветы к Вечному огню
 
День Победы — 2022В миреХерсонДень Победы
 
 
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