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На Сахалине и Курилах прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
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На Сахалине и Курилах прошла акция "Бессмертный полк"
На Сахалине и Курилах прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
На Сахалине и Курилах прошла акция "Бессмертный полк"
Парад, посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел на главной площади Южно-Сахалинска. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T08:23
2022-05-09T09:11
день победы — 2022
общество
сахалин
южно-сахалинск
парамушир
с-400 «триумф»
день победы
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел на главной площади Южно-Сахалинска.Его по традиции открыла знаменная группа армейского корпуса Восточного военного округа с точной копией Знамени Победы, водруженного на рейхстаг в мае 1945 года. За ними прошли расчеты из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, дислоцирующихся на Сахалине.В торжественном марше по площади прошли также кадеты, юнармейцы и представители силовых ведомств островного региона.Завершился парад прохождением военной техники, стоящей на вооружении 68-го армейского корпуса. Зрители впервые увидели береговые ракетные комплексы "Бастион", а также зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", реактивные системы залпового огня "Ураган", "Град" и "Смерч".Затем на площадь вступили колонны "Бессмертного полка", в них прошли около 10 тысяч горожан с портретами семейных героев, погибших в войне. Губернатор Валерий Лимаренко в выступлении сказал, что светлая память о них навсегда останется в сердцах."Сегодня ваши внуки и правнуки вновь сражаются с нацизмом, защищают родину и безопасность наших граждан. Мы верим в их скорую победу и ждем их возвращения домой", - подчеркнул глава региона.Праздничные торжества в Южно-Сахалинске завершатся большим концертом и фейерверком.В большинстве муниципальных образований Сахалина и Курил состоялись шествия "Бессмертного полка". На острове Парамушир люди вышли на акцию, невзирая на сильный ветер и дождь.
https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html
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сахалин
южно-сахалинск
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общество, сахалин, южно-сахалинск, парамушир, с-400 «триумф», день победы
08:23 09.05.2022 (обновлено: 09:11 09.05.2022)
 
На Сахалине и Курилах прошла акция "Бессмертный полк"

На Сахалине и Курилах прошли парад и акция "Бессмертный полк"

© Фото : пресс-служба администрации Южно-СахалинскаУчастники акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Южно-Сахалинске
Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : пресс-служба администрации Южно-Сахалинска
Участники акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Южно-Сахалинске
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел на главной площади Южно-Сахалинска.
Его по традиции открыла знаменная группа армейского корпуса Восточного военного округа с точной копией Знамени Победы, водруженного на рейхстаг в мае 1945 года. За ними прошли расчеты из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, дислоцирующихся на Сахалине.
В торжественном марше по площади прошли также кадеты, юнармейцы и представители силовых ведомств островного региона.
Завершился парад прохождением военной техники, стоящей на вооружении 68-го армейского корпуса. Зрители впервые увидели береговые ракетные комплексы "Бастион", а также зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", реактивные системы залпового огня "Ураган", "Град" и "Смерч".
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 02:31
Акция "Бессмертный полк"
Затем на площадь вступили колонны "Бессмертного полка", в них прошли около 10 тысяч горожан с портретами семейных героев, погибших в войне. Губернатор Валерий Лимаренко в выступлении сказал, что светлая память о них навсегда останется в сердцах.
"Сегодня ваши внуки и правнуки вновь сражаются с нацизмом, защищают родину и безопасность наших граждан. Мы верим в их скорую победу и ждем их возвращения домой", - подчеркнул глава региона.
Праздничные торжества в Южно-Сахалинске завершатся большим концертом и фейерверком.
В большинстве муниципальных образований Сахалина и Курил состоялись шествия "Бессмертного полка". На острове Парамушир люди вышли на акцию, невзирая на сильный ветер и дождь.
Акция Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 08:12День Победы — 2022
В Шанхае прошел "Бессмертный полк" в онлайн-формате
 
День Победы — 2022ОбществоСахалинЮжно-СахалинскПарамуширС-400 «Триумф»День Победы
 
 
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