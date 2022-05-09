08:23 09.05.2022 (обновлено: 09:11 09.05.2022)
На Сахалине и Курилах прошла акция "Бессмертный полк"
На Сахалине и Курилах прошли парад и акция "Бессмертный полк"
© Фото : пресс-служба администрации Южно-СахалинскаУчастники акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Южно-Сахалинске
Участники акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Южно-Сахалинске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел на главной площади Южно-Сахалинска.
Его по традиции открыла знаменная группа армейского корпуса Восточного военного округа с точной копией Знамени Победы, водруженного на рейхстаг в мае 1945 года. За ними прошли расчеты из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, дислоцирующихся на Сахалине.
В торжественном марше по площади прошли также кадеты, юнармейцы и представители силовых ведомств островного региона.
Завершился парад прохождением военной техники, стоящей на вооружении 68-го армейского корпуса. Зрители впервые увидели береговые ракетные комплексы "Бастион", а также зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", реактивные системы залпового огня "Ураган", "Град" и "Смерч".
Вчера, 02:31Акция "Бессмертный полк"
Затем на площадь вступили колонны "Бессмертного полка", в них прошли около 10 тысяч горожан с портретами семейных героев, погибших в войне. Губернатор Валерий Лимаренко в выступлении сказал, что светлая память о них навсегда останется в сердцах.
"Сегодня ваши внуки и правнуки вновь сражаются с нацизмом, защищают родину и безопасность наших граждан. Мы верим в их скорую победу и ждем их возвращения домой", - подчеркнул глава региона.
Праздничные торжества в Южно-Сахалинске завершатся большим концертом и фейерверком.
В большинстве муниципальных образований Сахалина и Курил состоялись шествия "Бессмертного полка". На острове Парамушир люди вышли на акцию, невзирая на сильный ветер и дождь.