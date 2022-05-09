https://ria.ru/20220509/polk-1787587280.html

На Сахалине и Курилах прошла акция "Бессмертный полк"

На Сахалине и Курилах прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

На Сахалине и Курилах прошла акция "Бессмертный полк"

Парад, посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел на главной площади Южно-Сахалинска. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:23

2022-05-09T08:23

2022-05-09T09:11

день победы — 2022

общество

сахалин

южно-сахалинск

парамушир

с-400 «триумф»

день победы

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел на главной площади Южно-Сахалинска.Его по традиции открыла знаменная группа армейского корпуса Восточного военного округа с точной копией Знамени Победы, водруженного на рейхстаг в мае 1945 года. За ними прошли расчеты из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, дислоцирующихся на Сахалине.В торжественном марше по площади прошли также кадеты, юнармейцы и представители силовых ведомств островного региона.Завершился парад прохождением военной техники, стоящей на вооружении 68-го армейского корпуса. Зрители впервые увидели береговые ракетные комплексы "Бастион", а также зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", реактивные системы залпового огня "Ураган", "Град" и "Смерч".Затем на площадь вступили колонны "Бессмертного полка", в них прошли около 10 тысяч горожан с портретами семейных героев, погибших в войне. Губернатор Валерий Лимаренко в выступлении сказал, что светлая память о них навсегда останется в сердцах."Сегодня ваши внуки и правнуки вновь сражаются с нацизмом, защищают родину и безопасность наших граждан. Мы верим в их скорую победу и ждем их возвращения домой", - подчеркнул глава региона.Праздничные торжества в Южно-Сахалинске завершатся большим концертом и фейерверком.В большинстве муниципальных образований Сахалина и Курил состоялись шествия "Бессмертного полка". На острове Парамушир люди вышли на акцию, невзирая на сильный ветер и дождь.

https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html

https://ria.ru/20220509/polk-1787586532.html

сахалин

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сахалин, южно-сахалинск, парамушир, с-400 «триумф», день победы