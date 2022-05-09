https://ria.ru/20220509/polk-1787586532.html

В Шанхае прошел "Бессмертный полк" в онлайн-формате

В Шанхае прошел "Бессмертный полк" в онлайн-формате - РИА Новости, 09.05.2022

В Шанхае прошел "Бессмертный полк" в онлайн-формате

Акция "Бессмертный полк" в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Шанхае, расположенном на востоке Китая, в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:12

2022-05-09T08:12

2022-05-09T08:12

день победы — 2022

день победы

в мире

шанхай

китай

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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Шанхае, расположенном на востоке Китая, в онлайн-формате на фоне антиковидных ограничений в городе.В понедельник генеральное консульство России в Шанхае на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовало видеоролик, посвященный Дню Победы."Победа весны 1945 года имеет особое значение - это наш триумф, справедливое возмездие нацистским нелюдям за все их бесчинства, за то, что возомнили себя высшей расой, что навязали человечеству страшную войну. Советский народ, теряя лучших сыновей и дочерей, с честью выполнил свою ратную работу. Мы уничтожили военную машину Германии, из рук советского солдата Европа получила свободу и возможность строить новую, мирную жизнь", - заявил в видеообращении генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский.В видеоролике также представлены видео и фотографии участников онлайн-акции, держащих в руках портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны.С Днем Победы соотечественников также поздравила Людмила Бабаскина 1931 года рождения, старейшая россиянка, проживающая в Шанхае, пережившая блокаду Ленинграда."Сегодня, в день 77-летия нашей Победы над фашизмом, хочу передать свою эстафету памяти подрастающей молодежи России и всего мира. Помните наших дедов и отцов, отдавших жизнь за всех нас, нам надо гордо нести эту славу, как Вечный огонь на их могилах", - приводится ее голосовое сообщение в видеоролике.

https://ria.ru/20220509/moskva-1787574632.html

шанхай

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, в мире, шанхай, китай