https://ria.ru/20220509/polk-1787586532.html
В Шанхае прошел "Бессмертный полк" в онлайн-формате
В Шанхае прошел "Бессмертный полк" в онлайн-формате - РИА Новости, 09.05.2022
В Шанхае прошел "Бессмертный полк" в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк" в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Шанхае, расположенном на востоке Китая, в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T08:12
2022-05-09T08:12
2022-05-09T08:12
день победы — 2022
день победы
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китай
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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Шанхае, расположенном на востоке Китая, в онлайн-формате на фоне антиковидных ограничений в городе.В понедельник генеральное консульство России в Шанхае на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовало видеоролик, посвященный Дню Победы."Победа весны 1945 года имеет особое значение - это наш триумф, справедливое возмездие нацистским нелюдям за все их бесчинства, за то, что возомнили себя высшей расой, что навязали человечеству страшную войну. Советский народ, теряя лучших сыновей и дочерей, с честью выполнил свою ратную работу. Мы уничтожили военную машину Германии, из рук советского солдата Европа получила свободу и возможность строить новую, мирную жизнь", - заявил в видеообращении генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский.В видеоролике также представлены видео и фотографии участников онлайн-акции, держащих в руках портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны.С Днем Победы соотечественников также поздравила Людмила Бабаскина 1931 года рождения, старейшая россиянка, проживающая в Шанхае, пережившая блокаду Ленинграда."Сегодня, в день 77-летия нашей Победы над фашизмом, хочу передать свою эстафету памяти подрастающей молодежи России и всего мира. Помните наших дедов и отцов, отдавших жизнь за всех нас, нам надо гордо нести эту славу, как Вечный огонь на их могилах", - приводится ее голосовое сообщение в видеоролике.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, в мире, шанхай, китай
В Шанхае прошел "Бессмертный полк" в онлайн-формате
В Шанхае в онлайн-формате прошел "Бессмертный полк" в честь годовщины Победы
ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Шанхае, расположенном на востоке Китая, в онлайн-формате на фоне антиковидных ограничений в городе.
В понедельник генеральное консульство России
в Шанхае
на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте
" опубликовало видеоролик, посвященный Дню Победы.
"Победа весны 1945 года имеет особое значение - это наш триумф, справедливое возмездие нацистским нелюдям за все их бесчинства, за то, что возомнили себя высшей расой, что навязали человечеству страшную войну. Советский народ, теряя лучших сыновей и дочерей, с честью выполнил свою ратную работу. Мы уничтожили военную машину Германии
, из рук советского солдата Европа
получила свободу и возможность строить новую, мирную жизнь", - заявил в видеообращении генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский.
В видеоролике также представлены видео и фотографии участников онлайн-акции, держащих в руках портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны.
С Днем Победы соотечественников также поздравила Людмила Бабаскина 1931 года рождения, старейшая россиянка, проживающая в Шанхае, пережившая блокаду Ленинграда
.
"Сегодня, в день 77-летия нашей Победы над фашизмом, хочу передать свою эстафету памяти подрастающей молодежи России и всего мира. Помните наших дедов и отцов, отдавших жизнь за всех нас, нам надо гордо нести эту славу, как Вечный огонь на их могилах", - приводится ее голосовое сообщение в видеоролике.