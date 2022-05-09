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В Австрии один человек погиб при сходе поезда с рельсов

В Австрии один человек погиб при сходе поезда с рельсов - РИА Новости, 09.05.2022

В Австрии один человек погиб при сходе поезда с рельсов

По меньшей мере один человек погиб, 13 получили серьезные травмы при сходе с рельсов поезда в северо-восточном округе Австрии Медлинг, сообщает Krone Zeitung со РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T20:55

2022-05-09T20:55

2022-05-09T21:52

австрия

в мире

происшествия

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ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, 13 получили серьезные травмы при сходе с рельсов поезда в северо-восточном округе Австрии Медлинг, сообщает Krone Zeitung со ссылкой на собственную информацию.Инцидент произошел "вскоре после" 18:00 (19:00 мск). По данным газеты, ЧП случилось в районе коммуны Мюнхендорф.Издание также уточняет, что из 13 пострадавших двое получили тяжелые травмы, остальные - легкие.На месте работает большая группа экстренных служб, в том числе волонтеры.

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австрия, в мире, происшествия