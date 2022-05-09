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В Австрии один человек погиб при сходе поезда с рельсов - РИА Новости, 09.05.2022
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В Австрии один человек погиб при сходе поезда с рельсов
В Австрии один человек погиб при сходе поезда с рельсов - РИА Новости, 09.05.2022
В Австрии один человек погиб при сходе поезда с рельсов
По меньшей мере один человек погиб, 13 получили серьезные травмы при сходе с рельсов поезда в северо-восточном округе Австрии Медлинг, сообщает Krone Zeitung со РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T20:55
2022-05-09T21:52
австрия
в мире
происшествия
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ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, 13 получили серьезные травмы при сходе с рельсов поезда в северо-восточном округе Австрии Медлинг, сообщает Krone Zeitung со ссылкой на собственную информацию.Инцидент произошел "вскоре после" 18:00 (19:00 мск). По данным газеты, ЧП случилось в районе коммуны Мюнхендорф.Издание также уточняет, что из 13 пострадавших двое получили тяжелые травмы, остальные - легкие.На месте работает большая группа экстренных служб, в том числе волонтеры.
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австрия, в мире, происшествия
20:55 09.05.2022 (обновлено: 21:52 09.05.2022)
 
В Австрии один человек погиб при сходе поезда с рельсов

В Австрии один человек погиб при сходе поезда с рельсов, еще 13 пострадали

На месте схода с рельсов поезда в Австрии
На месте схода с рельсов поезда в Австрии
На месте схода с рельсов поезда в Австрии
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ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, 13 получили серьезные травмы при сходе с рельсов поезда в северо-восточном округе Австрии Медлинг, сообщает Krone Zeitung со ссылкой на собственную информацию.
Инцидент произошел "вскоре после" 18:00 (19:00 мск). По данным газеты, ЧП случилось в районе коммуны Мюнхендорф.
Издание также уточняет, что из 13 пострадавших двое получили тяжелые травмы, остальные - легкие.
На месте работает большая группа экстренных служб, в том числе волонтеры.
 
АвстрияВ миреПроисшествия
 
 
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