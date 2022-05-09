https://ria.ru/20220509/podderzhka-1787606813.html

Путин подписал указ о мерах поддержки семей военнослужащих

Путин подписал указ о мерах поддержки семей военнослужащих - РИА Новости, 09.05.2022

Путин подписал указ о мерах поддержки семей военнослужащих

Указ президента России Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:44

2022-05-09T10:44

2022-05-09T11:17

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов подписан и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее президент РФ Владимир Путин на Параде Победы заявил, что гибель каждого солдата и офицера - это горе и невосполнимая утрата для родных и близких, особая поддержка будет оказана детям погибших и раненных военных."Правительству РФ обеспечить установление образовательными организациями высшего образования для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), специальной квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в размере 10% общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки", - говорится в документе.Согласно указу, в пределах спецквоты на обучение будут принимать детей военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание, осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями высшего образования самостоятельно.Кроме того, прием детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, будет осуществляется без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профнаправленности)."Федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, в месячный срок разработать и направить в образовательные организации высшего образования методические рекомендации по организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников в пределах специальной квоты", - добавляется в указе.Кроме того, высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано предоставить меры поддержки детям военнослужащих и сотрудников, поступающим на обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджета субъектов.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф