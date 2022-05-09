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В Маршах Победы в Молдавии участвовали около 37 тысяч человек
В Маршах Победы в Молдавии участвовали около 37 тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2022
В Маршах Победы в Молдавии участвовали около 37 тысяч человек
Около 37 тысяч человек в 50 населенных пунктах Молдавии приняли участие в маршах в честь Дня Победы, сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:52
2022-05-09T15:52
2022-05-09T15:52
день победы — 2022
в мире
игорь додон
владимир воронин
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томск
день победы
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Около 37 тысяч человек в 50 населенных пунктах Молдавии приняли участие в маршах в честь Дня Победы, сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.В День Победы в Кишиневе прошла акция "Бессмертный полк". Колонна участников во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным прошла маршем с центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность". Похожие акции прошли и в других населенных пунктах."В 50 населенных пунктах были проведены марши – во всех вместе участвовало около 37 тысяч человек. В Кишиневе в марше участвовало около 7 тысяч человек", - заявил Чернэуцяну.При этом организаторы акции "Бессмертный полк" в Кишиневе сообщили РИА Новости, что в марше приняли участие около 25 тысяч человек."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/moldaviya-1787615928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, игорь додон, владимир воронин, россия, томск, день победы
В Маршах Победы в Молдавии участвовали около 37 тысяч человек
Около 37 тысяч человек в 50 населенных пунктах Молдавии приняли участие в Маршах Победы