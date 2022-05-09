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В Маршах Победы в Молдавии участвовали около 37 тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/pobeda-1787661606.html
В Маршах Победы в Молдавии участвовали около 37 тысяч человек
В Маршах Победы в Молдавии участвовали около 37 тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2022
В Маршах Победы в Молдавии участвовали около 37 тысяч человек
Около 37 тысяч человек в 50 населенных пунктах Молдавии приняли участие в маршах в честь Дня Победы, сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:52
2022-05-09T15:52
день победы — 2022
в мире
игорь додон
владимир воронин
россия
томск
день победы
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Около 37 тысяч человек в 50 населенных пунктах Молдавии приняли участие в маршах в честь Дня Победы, сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.В День Победы в Кишиневе прошла акция "Бессмертный полк". Колонна участников во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным прошла маршем с центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность". Похожие акции прошли и в других населенных пунктах."В 50 населенных пунктах были проведены марши – во всех вместе участвовало около 37 тысяч человек. В Кишиневе в марше участвовало около 7 тысяч человек", - заявил Чернэуцяну.При этом организаторы акции "Бессмертный полк" в Кишиневе сообщили РИА Новости, что в марше приняли участие около 25 тысяч человек."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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в мире, игорь додон, владимир воронин, россия, томск, день победы
15:52 09.05.2022
 
В Маршах Победы в Молдавии участвовали около 37 тысяч человек

Около 37 тысяч человек в 50 населенных пунктах Молдавии приняли участие в Маршах Победы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗначок с надписью "Победа"
Значок с надписью Победа - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Значок с надписью "Победа". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Около 37 тысяч человек в 50 населенных пунктах Молдавии приняли участие в маршах в честь Дня Победы, сообщил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
В День Победы в Кишиневе прошла акция "Бессмертный полк". Колонна участников во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным прошла маршем с центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность". Похожие акции прошли и в других населенных пунктах.
"В 50 населенных пунктах были проведены марши – во всех вместе участвовало около 37 тысяч человек. В Кишиневе в марше участвовало около 7 тысяч человек", - заявил Чернэуцяну.
При этом организаторы акции "Бессмертный полк" в Кишиневе сообщили РИА Новости, что в марше приняли участие около 25 тысяч человек.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Акция Бессмертный полк в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 11:27В мире
В столице Молдавии шествие "Бессмертного полка" возглавили экс-президенты
 
День Победы — 2022В миреИгорь ДодонВладимир ВоронинРоссияТомскДень Победы
 
 
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