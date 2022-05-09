https://ria.ru/20220509/pobeda-1787660493.html

Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Бессмертный полк"

Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022

Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Бессмертный полк"

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с семьей принял участие в акции "Бессмертный полк", всего к шествию присоединились 50 тысяч жителей региона, РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:46

2022-05-09T15:46

2022-05-09T15:47

день победы — 2022

общество

николай любимов

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украина

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день победы

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РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с семьей принял участие в акции "Бессмертный полк", всего к шествию присоединились 50 тысяч жителей региона, сообщило правительство области."Девятого мая, в День Победы, более 50 тысяч жителей Рязанской области присоединились к Всероссийской патриотической акции "Бессмертный полк", из них более 20 тысяч – в областном центре. В шествии принял участие губернатор Николай Любимов с семьей", - говорится в сообщении.В Рязани многотысячная колонна "Бессмертного полка" проследовала от площади Победы до Соборной площади. Во главе шествия курсанты училища ВДВ развернули Знамя Победы размером 10 на 20 метров. Жители держали в руках портреты своих близких – участников Великой Отечественной войны, а также лозунги победы над нацизмом. В рядах "Бессмертного полка" рязанцы пронесли также портреты героев спецоперации на Украине, а также иных специальных военных и контртеррористических операций. Губернатор Любимов и его семья пронесли фотографии своих близких, воевавших на фронтах Великой Ответственной войны: деда главы региона Алексея Никитина и деда его супруги – Ивана Кузьмина, отмечается в сообщении."Люди, которые пришли сегодня, несли портреты своих предков с такой гордостью, таким чувством и любовью, что абсолютно всем должно быть понятно, особенно тем, кто настроен нас сломать: мы обязательно победим. Такой дух, такую волю народа не сломить ничем, никакими санкциями, никакими ограничениями", - цитирует слова губернатора его пресс-служба.Отмечается, что на фронтах воевали 300 тысяч рязанцев, более половины из них не вернулись домой. Рязанская область в годы Великой Отечественной войны дала стране больше всех Героев Советского Союза – более трехсот пятидесяти человек отмечены этой наградой. Свыше 60 жителей региона стали полными кавалерами ордена Славы.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/zabaykale-1787657698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, николай любимов, рязанская область, рязань, украина, воздушно-десантные войска россии, день победы