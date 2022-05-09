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Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
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Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Бессмертный полк"
Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2022
Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Бессмертный полк"
Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с семьей принял участие в акции "Бессмертный полк", всего к шествию присоединились 50 тысяч жителей региона, РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:46
2022-05-09T15:47
день победы — 2022
общество
николай любимов
рязанская область
рязань
украина
воздушно-десантные войска россии
день победы
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РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с семьей принял участие в акции "Бессмертный полк", всего к шествию присоединились 50 тысяч жителей региона, сообщило правительство области."Девятого мая, в День Победы, более 50 тысяч жителей Рязанской области присоединились к Всероссийской патриотической акции "Бессмертный полк", из них более 20 тысяч – в областном центре. В шествии принял участие губернатор Николай Любимов с семьей", - говорится в сообщении.В Рязани многотысячная колонна "Бессмертного полка" проследовала от площади Победы до Соборной площади. Во главе шествия курсанты училища ВДВ развернули Знамя Победы размером 10 на 20 метров. Жители держали в руках портреты своих близких – участников Великой Отечественной войны, а также лозунги победы над нацизмом. В рядах "Бессмертного полка" рязанцы пронесли также портреты героев спецоперации на Украине, а также иных специальных военных и контртеррористических операций. Губернатор Любимов и его семья пронесли фотографии своих близких, воевавших на фронтах Великой Ответственной войны: деда главы региона Алексея Никитина и деда его супруги – Ивана Кузьмина, отмечается в сообщении."Люди, которые пришли сегодня, несли портреты своих предков с такой гордостью, таким чувством и любовью, что абсолютно всем должно быть понятно, особенно тем, кто настроен нас сломать: мы обязательно победим. Такой дух, такую волю народа не сломить ничем, никакими санкциями, никакими ограничениями", - цитирует слова губернатора его пресс-служба.Отмечается, что на фронтах воевали 300 тысяч рязанцев, более половины из них не вернулись домой. Рязанская область в годы Великой Отечественной войны дала стране больше всех Героев Советского Союза – более трехсот пятидесяти человек отмечены этой наградой. Свыше 60 жителей региона стали полными кавалерами ордена Славы.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, николай любимов, рязанская область, рязань, украина, воздушно-десантные войска россии, день победы
15:46 09.05.2022 (обновлено: 15:47 09.05.2022)
 
Губернатор Рязанской области принял участие в акции "Бессмертный полк"

Губернатор Рязанской области Любимов принял участие в акции "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк"
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с семьей принял участие в акции "Бессмертный полк", всего к шествию присоединились 50 тысяч жителей региона, сообщило правительство области.
"Девятого мая, в День Победы, более 50 тысяч жителей Рязанской области присоединились к Всероссийской патриотической акции "Бессмертный полк", из них более 20 тысяч – в областном центре. В шествии принял участие губернатор Николай Любимов с семьей", - говорится в сообщении.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 15:29День Победы — 2022
В Чите в "Бессмертном полке" пронесли портрет погибшего на Украине военногоГлава Забайкалья прошел в "Бессмертном полке" с фото погибшего на Украине военного
В Рязани многотысячная колонна "Бессмертного полка" проследовала от площади Победы до Соборной площади. Во главе шествия курсанты училища ВДВ развернули Знамя Победы размером 10 на 20 метров. Жители держали в руках портреты своих близких – участников Великой Отечественной войны, а также лозунги победы над нацизмом. В рядах "Бессмертного полка" рязанцы пронесли также портреты героев спецоперации на Украине, а также иных специальных военных и контртеррористических операций. Губернатор Любимов и его семья пронесли фотографии своих близких, воевавших на фронтах Великой Ответственной войны: деда главы региона Алексея Никитина и деда его супруги – Ивана Кузьмина, отмечается в сообщении.
"Люди, которые пришли сегодня, несли портреты своих предков с такой гордостью, таким чувством и любовью, что абсолютно всем должно быть понятно, особенно тем, кто настроен нас сломать: мы обязательно победим. Такой дух, такую волю народа не сломить ничем, никакими санкциями, никакими ограничениями", - цитирует слова губернатора его пресс-служба.
Отмечается, что на фронтах воевали 300 тысяч рязанцев, более половины из них не вернулись домой. Рязанская область в годы Великой Отечественной войны дала стране больше всех Героев Советского Союза – более трехсот пятидесяти человек отмечены этой наградой. Свыше 60 жителей региона стали полными кавалерами ордена Славы.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
Глава Тамбовской области Максим Егоров во время акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 15:27Тамбовская область
В шествии "Бессмертного полка" участвовали 165 тысяч жителей Тамбовщины
 
День Победы — 2022ОбществоНиколай ЛюбимовРязанская областьРязаньУкраинаВоздушно-десантные войска РоссииДень Победы
 
 
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