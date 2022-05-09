https://ria.ru/20220509/pobeda-1787620935.html
Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы
Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы и отметил, что память о героях войны, кто ценой своей жизни спас Родину от... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:57
2022-05-09T11:57
2022-05-09T11:57
день победы — 2022
общество
ольга любимова
россия
день победы
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы и отметил, что память о героях войны, кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, объединяет поколения, сообщается на сайте кабмина."Девятое мая – священный праздник, который занимает особое место в сердцах миллионов наших граждан. Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В каждой есть свой герой. Память о воинах-победителях, о тех, кто мужественно сражался на фронтах, ковал победу в тылу, кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, объединяет разные поколения", - приводят в пресс-службе слова Мишустина.Глава кабмина подчеркнул, что сегодня это единение дает людям силы противостоять любым угрозам и вызовам, делать всё для того, чтобы Россия была великой, могущественной и процветающей державой."Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Мира и благополучия", - добавил в своем поздравлении Мишустин.Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем поздравлении с годовщиной Победы назвала 9 мая днем памяти о великом подвиге народа.Министр добавила, что драматизм людских судеб, служение высоким идеалам и самоотверженность во время войны легли в основу многих произведений искусства, став частью не только отечественной, но и общемировой культуры, художественной летописью времени."Символ солдата-освободителя никогда не сойдет со своего пьедестала. Сегодня наш долг сохранить и передать подрастающему поколению историческую правду", - добавила министр.Она выразила глубокую признательность ветеранам войны."Сквозь десятилетия эта благодарность живет в сердце каждого из нас. Помним и гордимся. Крепкого вам здоровья и благополучия! С Днем Великой Победы!" - заключила Любимова.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20220509/pobeda-1787597467.html
https://ria.ru/20220509/pozdravlenie-1787600557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ольга любимова, россия, день победы, михаил мишустин
Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы
Премьер Мишустин: память о тех, кто спас Родину от фашизма, объединяет поколения
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы и отметил, что память о героях войны, кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, объединяет поколения, сообщается на сайте кабмина
.
"Девятое мая – священный праздник, который занимает особое место в сердцах миллионов наших граждан. Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В каждой есть свой герой. Память о воинах-победителях, о тех, кто мужественно сражался на фронтах, ковал победу в тылу, кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, объединяет разные поколения", - приводят в пресс-службе слова Мишустина.
Глава кабмина подчеркнул, что сегодня это единение дает людям силы противостоять любым угрозам и вызовам, делать всё для того, чтобы Россия
была великой, могущественной и процветающей державой.
"Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Мира и благополучия", - добавил в своем поздравлении Мишустин.
Министр культуры РФ Ольга Любимова
в своем поздравлении с годовщиной Победы назвала 9 мая днем памяти о великом подвиге народа.
"Это день национальной памяти о великом подвиге народа. Победа стала частичкой души каждого, кто живет в нашей стране и любит Россию. События давних лет отзываются в сердцах искренней теплотой и благодарностью нашим воинам-победителям", - говорится в поздравлении Любимовой, опубликованном на сайте министерства культуры РФ.
Министр добавила, что драматизм людских судеб, служение высоким идеалам и самоотверженность во время войны легли в основу многих произведений искусства, став частью не только отечественной, но и общемировой культуры, художественной летописью времени.
"Символ солдата-освободителя никогда не сойдет со своего пьедестала. Сегодня наш долг сохранить и передать подрастающему поколению историческую правду", - добавила министр.
Она выразила глубокую признательность ветеранам войны.
"Сквозь десятилетия эта благодарность живет в сердце каждого из нас. Помним и гордимся. Крепкого вам здоровья и благополучия! С Днем Великой Победы!" - заключила Любимова.