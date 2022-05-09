https://ria.ru/20220509/pobeda-1787620935.html

Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы

Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы и отметил, что память о героях войны, кто ценой своей жизни спас Родину от... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:57

2022-05-09T11:57

2022-05-09T11:57

день победы — 2022

общество

ольга любимова

россия

день победы

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы и отметил, что память о героях войны, кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, объединяет поколения, сообщается на сайте кабмина."Девятое мая – священный праздник, который занимает особое место в сердцах миллионов наших граждан. Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В каждой есть свой герой. Память о воинах-победителях, о тех, кто мужественно сражался на фронтах, ковал победу в тылу, кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, объединяет разные поколения", - приводят в пресс-службе слова Мишустина.Глава кабмина подчеркнул, что сегодня это единение дает людям силы противостоять любым угрозам и вызовам, делать всё для того, чтобы Россия была великой, могущественной и процветающей державой."Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Мира и благополучия", - добавил в своем поздравлении Мишустин.Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем поздравлении с годовщиной Победы назвала 9 мая днем памяти о великом подвиге народа.Министр добавила, что драматизм людских судеб, служение высоким идеалам и самоотверженность во время войны легли в основу многих произведений искусства, став частью не только отечественной, но и общемировой культуры, художественной летописью времени."Символ солдата-освободителя никогда не сойдет со своего пьедестала. Сегодня наш долг сохранить и передать подрастающему поколению историческую правду", - добавила министр.Она выразила глубокую признательность ветеранам войны."Сквозь десятилетия эта благодарность живет в сердце каждого из нас. Помним и гордимся. Крепкого вам здоровья и благополучия! С Днем Великой Победы!" - заключила Любимова.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787597467.html

https://ria.ru/20220509/pozdravlenie-1787600557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ольга любимова, россия, день победы, михаил мишустин