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Дипломаты возложили цветы в День Победы в берлинском Трептов-парке

Дипломаты возложили цветы в День Победы в берлинском Трептов-парке - РИА Новости, 09.05.2022

Дипломаты возложили цветы в День Победы в берлинском Трептов-парке

Торжественная церемония, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в понедельник в Советском военном мемориале в берлинском... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T11:08

2022-05-09T11:08

2022-05-09T12:43

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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Торжественная церемония, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в понедельник в Советском военном мемориале в берлинском Трептов-парке.В церемонии приняли участие дипломаты России и дружественных стран, жители Берлина, гости германской столицы, журналисты. Они традиционно возложили цветы к подножью памятника Воину-освободителю.В этом году безопасность на мероприятии обеспечивает беспрецедентно высокое число сотрудников полиции, которые группами патрулируют территорию. Тысячи людей ежегодно посещают мемориал в Трептов-парке 9 мая, который был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году. Здесь же находятся их братские захоронения.Подвиг героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, вынесшего в апреле 1945 года из-под огня немецкого ребенка, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича - фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, а правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.В конце марта и в апреле ряд военных советских мемориалов в Берлине подвергся атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене, заявили ранее РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.В связи с данными инцидентами посольство РФ в Германии направило ноту в МИД ФРГ, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220408/vandalizm-1782600337.html

https://ria.ru/20220509/pridnestrove-1787602314.html

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Дарья Буймова

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