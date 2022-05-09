Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы
Президент Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне и заявил, что благодарность белорусов всем украинцам – ветеранам никогда не будет зависеть от политической конъюнктуры.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в поздравлении народу Украины с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Александр Лукашенко отметил, что "в эти тяжелые времена не только для Украины, но и для всей Европы мы, как никогда ранее, ощущаем ценность мира и стабильности".
"Трагические события, которые развернулись на украинской земле, свидетельствуют о том, что жуткий опыт, приобретенный в первой половине XX столетия, много для кого уже ничего не значит. Советские люди вынесли на своих плечах огромный груз боли и страданий, обеспечив решающую роль в Победе над фашизмом, освобождении всего мира от коричневой чумы. И сегодня никто и нигде не сможет исказить историческую правду, принизить роль наших предков в разгроме этого нашествия", - заявил Лукашенко в поздравлении.
Он заверил, что "благодарность белорусов всем украинцам – ветеранам Великой Отечественной войны, которые своим подвигом внесли бесценный вклад в освобождение Беларуси и всего континента, навсегда останется в наших сердцах и никогда не будет зависеть от политической конъюнктуры".