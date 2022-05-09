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Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы
Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне и заявил, что благодарность РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:56
2022-05-09T10:56
день победы — 2022
в мире
александр лукашенко
украина
белоруссия
европа
день победы
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне и заявил, что благодарность белорусов всем украинцам – ветеранам никогда не будет зависеть от политической конъюнктуры.Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в поздравлении народу Украины с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Александр Лукашенко отметил, что "в эти тяжелые времена не только для Украины, но и для всей Европы мы, как никогда ранее, ощущаем ценность мира и стабильности"."Трагические события, которые развернулись на украинской земле, свидетельствуют о том, что жуткий опыт, приобретенный в первой половине XX столетия, много для кого уже ничего не значит. Советские люди вынесли на своих плечах огромный груз боли и страданий, обеспечив решающую роль в Победе над фашизмом, освобождении всего мира от коричневой чумы. И сегодня никто и нигде не сможет исказить историческую правду, принизить роль наших предков в разгроме этого нашествия", - заявил Лукашенко в поздравлении.Он заверил, что "благодарность белорусов всем украинцам – ветеранам Великой Отечественной войны, которые своим подвигом внесли бесценный вклад в освобождение Беларуси и всего континента, навсегда останется в наших сердцах и никогда не будет зависеть от политической конъюнктуры".Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220508/natsisty-1787496190.html
https://ria.ru/20220509/lukashenko-1787584163.html
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в мире, александр лукашенко, украина, белоруссия, европа, день победы
10:56 09.05.2022
 
Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы

Президент Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне и заявил, что благодарность белорусов всем украинцам – ветеранам никогда не будет зависеть от политической конъюнктуры.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, в поздравлении народу Украины с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Александр Лукашенко отметил, что "в эти тяжелые времена не только для Украины, но и для всей Европы мы, как никогда ранее, ощущаем ценность мира и стабильности".
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"Трагические события, которые развернулись на украинской земле, свидетельствуют о том, что жуткий опыт, приобретенный в первой половине XX столетия, много для кого уже ничего не значит. Советские люди вынесли на своих плечах огромный груз боли и страданий, обеспечив решающую роль в Победе над фашизмом, освобождении всего мира от коричневой чумы. И сегодня никто и нигде не сможет исказить историческую правду, принизить роль наших предков в разгроме этого нашествия", - заявил Лукашенко в поздравлении.
Он заверил, что "благодарность белорусов всем украинцам – ветеранам Великой Отечественной войны, которые своим подвигом внесли бесценный вклад в освобождение Беларуси и всего континента, навсегда останется в наших сердцах и никогда не будет зависеть от политической конъюнктуры".
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