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Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы
Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что это гордость за великие свершения... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:58
2022-05-09T09:58
день победы — 2022
общество
москва
россия
день победы
сергей собянин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что это гордость за великие свершения предков, поздравление опубликовано на официальном сайте мэра."День Победы, 9 Мая, — это праздник жизни и торжество исторической памяти, праздник любви к нашей Родине — к России. Праздник, который вселяет в нас гордость за великие свершения предков и уверенность в своих силах", — приводятся на сайте слова Собянина.Он отметил, что современное поколение полно благодарности к ветеранам — фронтовикам и труженикам тыла. Собянин подчеркнул, что в этот светлый день нужно еще раз сказать им искреннее спасибо."Девятого мая мы вновь пройдем по главным улицам Москвы в шествии "Бессмертного полка". Ваши уроки мужества, стойкости и героизма - бесценное наследие, которое вдохновляет все поколения защитников Отечества", - добавил мэр.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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общество, москва, россия, день победы, сергей собянин
09:58 09.05.2022
 
Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы

Мэр Москвы Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что это гордость за великие свершения предков, поздравление опубликовано на официальном сайте мэра.
"День Победы, 9 Мая, — это праздник жизни и торжество исторической памяти, праздник любви к нашей Родине — к России. Праздник, который вселяет в нас гордость за великие свершения предков и уверенность в своих силах", — приводятся на сайте слова Собянина.
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Он отметил, что современное поколение полно благодарности к ветеранам — фронтовикам и труженикам тыла. Собянин подчеркнул, что в этот светлый день нужно еще раз сказать им искреннее спасибо.
"Девятого мая мы вновь пройдем по главным улицам Москвы в шествии "Бессмертного полка". Ваши уроки мужества, стойкости и героизма - бесценное наследие, которое вдохновляет все поколения защитников Отечества", - добавил мэр.
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Рогозин поздравил россиян с Днем Победы
 
День Победы — 2022ОбществоМоскваРоссияДень ПобедыСергей Собянин
 
 
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