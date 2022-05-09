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Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы
Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что это гордость за великие свершения... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:58
2022-05-09T09:58
2022-05-09T09:58
день победы — 2022
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россия
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что это гордость за великие свершения предков, поздравление опубликовано на официальном сайте мэра."День Победы, 9 Мая, — это праздник жизни и торжество исторической памяти, праздник любви к нашей Родине — к России. Праздник, который вселяет в нас гордость за великие свершения предков и уверенность в своих силах", — приводятся на сайте слова Собянина.Он отметил, что современное поколение полно благодарности к ветеранам — фронтовикам и труженикам тыла. Собянин подчеркнул, что в этот светлый день нужно еще раз сказать им искреннее спасибо."Девятого мая мы вновь пройдем по главным улицам Москвы в шествии "Бессмертного полка". Ваши уроки мужества, стойкости и героизма - бесценное наследие, которое вдохновляет все поколения защитников Отечества", - добавил мэр.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>
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общество, москва, россия, день победы, сергей собянин
Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы
Мэр Москвы Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы