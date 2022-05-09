https://ria.ru/20220509/pobeda-1787597467.html

Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы

Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что это гордость за великие свершения... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:58

2022-05-09T09:58

2022-05-09T09:58

день победы — 2022

общество

москва

россия

день победы

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761833783_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c4b19a321a898d821c4ef0448f08f3c0.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что это гордость за великие свершения предков, поздравление опубликовано на официальном сайте мэра."День Победы, 9 Мая, — это праздник жизни и торжество исторической памяти, праздник любви к нашей Родине — к России. Праздник, который вселяет в нас гордость за великие свершения предков и уверенность в своих силах", — приводятся на сайте слова Собянина.Он отметил, что современное поколение полно благодарности к ветеранам — фронтовикам и труженикам тыла. Собянин подчеркнул, что в этот светлый день нужно еще раз сказать им искреннее спасибо."Девятого мая мы вновь пройдем по главным улицам Москвы в шествии "Бессмертного полка". Ваши уроки мужества, стойкости и героизма - бесценное наследие, которое вдохновляет все поколения защитников Отечества", - добавил мэр.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220509/aksenov-1787596744.html

https://ria.ru/20220509/rogozin-1787590252.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, день победы, сергей собянин