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Петербург отметит День Победы парадом и шествием "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/peterburg-1787575352.html
Петербург отметит День Победы парадом и шествием "Бессмертного полка"
Петербург отметит День Победы парадом и шествием "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
Петербург отметит День Победы парадом и шествием "Бессмертного полка"
Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа и шествие колонны "Бессмертного полка" пройдут в День Победы в... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T01:48
2022-05-09T01:48
день победы — 2022
общество
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа и шествие колонны "Бессмертного полка" пройдут в День Победы в историческом центре Санкт-Петербурга, где вечером торжества завершит праздничный салют у стен Петропавловской крепости.Парад на Дворцовой площади начнется в 10.00 мск, а шествие колонны "Бессмертного полка" по Невскому проспекту стартует в 15.00. Получасом ранее его предварит традиционный проезд ветеранов Великой Отечественной войны на ретроавтомобилях от площади Восстания до Дворцовой площади.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал шествие "Бессмертного полка" самым массовым и ключевым событием для жителей города в День Победы."Это шествие показывает наше единство и сплоченность. Чувство гордости испытываешь, когда видишь сотни тысяч людей, объединенных одной идеей – уважением к нашей истории, к подвигам наших предков", - сказал Беглов, слова которого приводит пресс-служба его администрации.После того, как колонна "Бессмертного полка" прибудет на Дворцовую площадь, здесь состоится праздничный концерт "Песни нашей Победы". В числе его участников народные артисты России Сергей Безруков и Василий Герелло, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, лауреат международных конкурсов Карина Чепурнова, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, а также Детский хор радио и телевидения.Череду торжеств в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне завершит артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости, который состоится в 22.00 мск.Как сообщали ранее городские власти, 9 мая в Петербурге будут усилены меры безопасности в общественных местах, а также на транспорте. Праздничные мероприятия будут сопровождаться временными ограничениями движения автомобилей и пешеходов, а также корректировкой работы городского общественного транспорта.
https://ria.ru/20220509/shestvie-1787571134.html
https://ria.ru/20220509/pozdravlenie-1787573389.html
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общество, санкт-петербург, россия
01:48 09.05.2022
 
Петербург отметит День Победы парадом и шествием "Бессмертного полка"

Петербург отметит День Победы парадом, шествием "Бессмертного полка" и праздничным салютом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУличное украшение ко Дню Победы на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге
Уличное украшение ко Дню Победы на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Уличное украшение ко Дню Победы на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа и шествие колонны "Бессмертного полка" пройдут в День Победы в историческом центре Санкт-Петербурга, где вечером торжества завершит праздничный салют у стен Петропавловской крепости.
"Девятого мая – военный парад на Дворцовой площади, на Невском проспекте – торжественный проезд ветеранов на ретроавтомобилях и шествие "Бессмертного полка", - сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
Парад на Дворцовой площади начнется в 10.00 мск, а шествие колонны "Бессмертного полка" по Невскому проспекту стартует в 15.00. Получасом ранее его предварит традиционный проезд ветеранов Великой Отечественной войны на ретроавтомобилях от площади Восстания до Дворцовой площади.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал шествие "Бессмертного полка" самым массовым и ключевым событием для жителей города в День Победы.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
00:20День Победы — 2022
Шествие "Бессмертного полка" спустя три года вновь пройдет в России
"Это шествие показывает наше единство и сплоченность. Чувство гордости испытываешь, когда видишь сотни тысяч людей, объединенных одной идеей – уважением к нашей истории, к подвигам наших предков", - сказал Беглов, слова которого приводит пресс-служба его администрации.
После того, как колонна "Бессмертного полка" прибудет на Дворцовую площадь, здесь состоится праздничный концерт "Песни нашей Победы". В числе его участников народные артисты России Сергей Безруков и Василий Герелло, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, лауреат международных конкурсов Карина Чепурнова, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, а также Детский хор радио и телевидения.
Череду торжеств в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне завершит артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости, который состоится в 22.00 мск.
Как сообщали ранее городские власти, 9 мая в Петербурге будут усилены меры безопасности в общественных местах, а также на транспорте. Праздничные мероприятия будут сопровождаться временными ограничениями движения автомобилей и пешеходов, а также корректировкой работы городского общественного транспорта.
Награды на кителе ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
01:07День Победы — 2022
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