https://ria.ru/20220509/peterburg-1787575352.html

Петербург отметит День Победы парадом и шествием "Бессмертного полка"

Петербург отметит День Победы парадом и шествием "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022

Петербург отметит День Победы парадом и шествием "Бессмертного полка"

Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа и шествие колонны "Бессмертного полка" пройдут в День Победы в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T01:48

2022-05-09T01:48

2022-05-09T01:48

день победы — 2022

общество

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа и шествие колонны "Бессмертного полка" пройдут в День Победы в историческом центре Санкт-Петербурга, где вечером торжества завершит праздничный салют у стен Петропавловской крепости.Парад на Дворцовой площади начнется в 10.00 мск, а шествие колонны "Бессмертного полка" по Невскому проспекту стартует в 15.00. Получасом ранее его предварит традиционный проезд ветеранов Великой Отечественной войны на ретроавтомобилях от площади Восстания до Дворцовой площади.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал шествие "Бессмертного полка" самым массовым и ключевым событием для жителей города в День Победы."Это шествие показывает наше единство и сплоченность. Чувство гордости испытываешь, когда видишь сотни тысяч людей, объединенных одной идеей – уважением к нашей истории, к подвигам наших предков", - сказал Беглов, слова которого приводит пресс-служба его администрации.После того, как колонна "Бессмертного полка" прибудет на Дворцовую площадь, здесь состоится праздничный концерт "Песни нашей Победы". В числе его участников народные артисты России Сергей Безруков и Василий Герелло, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, лауреат международных конкурсов Карина Чепурнова, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, а также Детский хор радио и телевидения.Череду торжеств в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне завершит артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости, который состоится в 22.00 мск.Как сообщали ранее городские власти, 9 мая в Петербурге будут усилены меры безопасности в общественных местах, а также на транспорте. Праздничные мероприятия будут сопровождаться временными ограничениями движения автомобилей и пешеходов, а также корректировкой работы городского общественного транспорта.

https://ria.ru/20220509/shestvie-1787571134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, санкт-петербург, россия