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Глава МВД Сербии назвал пересмотр итогов Второй мировой войны неприемлемым

Глава МВД Сербии назвал пересмотр итогов Второй мировой войны неприемлемым - РИА Новости, 09.05.2022

Глава МВД Сербии назвал пересмотр итогов Второй мировой войны неприемлемым

Пересмотр результатов Второй мировой войны неприемлем для Сербии и России, заявил после возложения венков к мемориалу "Освободителям Белграда" глава МВД Сербии... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:09

2022-05-09T16:09

2022-05-09T16:09

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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Пересмотр результатов Второй мировой войны неприемлем для Сербии и России, заявил после возложения венков к мемориалу "Освободителям Белграда" глава МВД Сербии Александр Вулин.Массовое шествие "Бессмертный полк" состоялось в понедельник в центре Белграда. На нем присутствовали министр по инновациям Сербии Ненад Попович, сотрудники посольства России во главе с послом Александром Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов с коллегами, представители местных властей и общественных организаций. У мемориала "Освободителям Белграда" возложили венки и цветы к памятникам советских и югославских воинов-освободителей. На возложение к ним присоединились спикер парламента Ивица Дачич, глава МВД Александр Вулин, министр по делам соцзащиты и ветеранов Дария Кисич, послы Белоруссии Валерий Брылев, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камил Хасиев."Десятилетиями пытаются провести ревизию результатов Второй мировой войны. Это абсолютно неприемлемо. Место Сербии, как и России, - исключительно среди государств-победителей. Пораженные страны объединились и десятилетиями пытаются объяснить нам, что мы слишком малы, чтобы быть независимыми и должны слушаться, и, как и в 1941 году, должны бы согнуть голову перед теми, кто сильнее. Десятилетиями пытаются, но им это не удается и не удастся", - сказал Вулин журналистам.Позже в понедельник в галерее "Прогресс" на главной пешеходной улице сербской столицы откроется мероприятие "На пороге Победы" с выставкой архивных фотографий Второй мировой войны и показом документальных фильмов.Как накануне сообщил РИА Новости главный координатор акции "Бессмертный полк" в Сербии Ненад Симонович, "Бессмертный полк" в День Победы 9 мая проходит в двух десятках населенных пунктов Сербии и двух городах Республики Сербской Боснии и Герцеговины.Шествия "Бессмертного полка" в понедельник наряду с Белградом проходят в крупнейших городах страны: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Суботица и менее крупных поселках, а также в городах Баня-Лука и Требине в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.Акция "Бессмертный полк" по инициативе властей страны с 2019 года является государственным мероприятием в Сербии, которое ежегодно отмечается 9 мая.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://ria.ru/20220509/serbiya-1787626906.html

https://ria.ru/20220509/serbiya-1787585494.html

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в мире, александр вулин, сербия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), белград (город), александр боцан-харченко, ивица дачич