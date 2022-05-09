21:35 09.05.2022 (обновлено: 22:27 09.05.2022)
Шольц призвал сделать переговоры России и Украины "конкретнее"
Канцлер Шольц призвал возобновить переговоры России и Украины и сделать их "конкретнее"
Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить и сделать конкретнее переговоры РФ и Украины для быстрого достижения мирного урегулирования.
"Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение. Не должно быть так, чтобы сейчас после многих многих тысяч погибших людей Украине наносились новые разрушения. Напротив, мы должны сейчас прийти к тому, чтобы был достигнут прогресс в переговорах", - заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине, отвечая на просьбу прокомментировать выступление российского лидера Владимира Путина на параде по случаю 9 мая.
Шольц отметил, что военная операция РФ длится уже несколько недель. "Поэтому важно, что мы очень быстро продвигались вперед, чтобы закончить войну. Наши требования ясны - война должна быть закончена, пушки должны замолчать, мы хотим, чтобы Россия вывела свои войска. В этой связи важно, чтобы не было нового роста эскалации. В любом случае, в том что касается территории, что реально случится на Украине - это мы точнее увидим в ближайшие дни и недели. Должно быть ясно одно, что нельзя представить, чтобы Украина приняла принудительный мир, ситуацию, где ей будут предъявлены условия, которые она с оглядкой на суверенитет и территориальную целостность не может принять", - добавил Шольц.
В конце февраля начались российско-украинские консультации: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.