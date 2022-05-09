https://ria.ru/20220509/peregovory-1787694458.html

Макрон: Франция и ФРГ хотят довести до конца переговоры России и Украины

Макрон: Франция и ФРГ хотят довести до конца переговоры России и Украины - РИА Новости, 09.05.2022

Макрон: Франция и ФРГ хотят довести до конца переговоры России и Украины

Франция и ФРГ намерены добиться скорейшего установления прекращения огня на Украине, которое позволит довести до конца переговоры Киева и Москвы с целью... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T20:57

2022-05-09T20:57

2022-05-09T20:57

в мире

олаф шольц

владимир путин

украина

россия

германия

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Франция и ФРГ намерены добиться скорейшего установления прекращения огня на Украине, которое позволит довести до конца переговоры Киева и Москвы с целью достижения мира, заявил французский лидер Эммануэль Макрон."То, чего мы хотим добиться, - это скорейшего прекращения огня, которое позволит довести до конца начатые переговоры между делегациями РФ и Украины, чтобы добиться мира и устойчивого вывода российских войск. В этом состоит наша цель... Мы хотим помочь Украине вести переговоры на тех условиях, которые она сама определит", - сказал Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине, которую транслировал Елисейский дворец в соцсетях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/mir-1787675291.html

украина

россия

германия

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, олаф шольц, владимир путин, украина, россия, германия, франция, эммануэль макрон