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Москалькова рассказала о переговорах по возвращению граждан с Украины - РИА Новости, 09.05.2022
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Москалькова рассказала о переговорах по возвращению граждан с Украины
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению граждан с Украины - РИА Новости, 09.05.2022
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению граждан с Украины
Переговоры по обмену гражданскими лицами с Украиной не прекращаются, они постоянно в активном состоянии, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:53
2022-05-09T10:11
в мире
татьяна москалькова
специальная военная операция на украине
украина
россия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Переговоры по обмену гражданскими лицами с Украиной не прекращаются, они постоянно в активном состоянии, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Процесс идёт. Переговоры не прекращаются. Они постоянно в активном состоянии. И результатом было возвращение российских моряков одного из судов, которое удерживался. Но, к сожалению, есть целый ряд экипажей, которые находятся на территории Украины без оснований, без соблюдения международных норм, их не выпускают домой. Мы на эту тему разговариваем. Очень надеюсь, что наш диалог вместе с комитетом по транспорту Госдумы, вместе с министерством иностранных дел, с нашими военными увенчается успехом", - сказала омбудсмен.В субботу Москалькова сообщала, что возвращены 11 моряков российского судна, удерживаемые на Украине. Кроме того, по ее данным, на Украине остаются ещё 60 гражданских моряков РФ.
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в мире, татьяна москалькова, украина, россия
09:53 09.05.2022 (обновлено: 10:11 09.05.2022)
 
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению граждан с Украины

Омбудсмен Москалькова: переговоры по возвращению граждан с Украины не прекращаются

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Переговоры по обмену гражданскими лицами с Украиной не прекращаются, они постоянно в активном состоянии, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Процесс идёт. Переговоры не прекращаются. Они постоянно в активном состоянии. И результатом было возвращение российских моряков одного из судов, которое удерживался. Но, к сожалению, есть целый ряд экипажей, которые находятся на территории Украины без оснований, без соблюдения международных норм, их не выпускают домой. Мы на эту тему разговариваем. Очень надеюсь, что наш диалог вместе с комитетом по транспорту Госдумы, вместе с министерством иностранных дел, с нашими военными увенчается успехом", - сказала омбудсмен.
В субботу Москалькова сообщала, что возвращены 11 моряков российского судна, удерживаемые на Украине. Кроме того, по ее данным, на Украине остаются ещё 60 гражданских моряков РФ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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