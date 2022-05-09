https://ria.ru/20220509/peregovory-1787596656.html

Москалькова рассказала о переговорах по возвращению граждан с Украины

Москалькова рассказала о переговорах по возвращению граждан с Украины - РИА Новости, 09.05.2022

Москалькова рассказала о переговорах по возвращению граждан с Украины

Переговоры по обмену гражданскими лицами с Украиной не прекращаются, они постоянно в активном состоянии, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:53

2022-05-09T09:53

2022-05-09T10:11

в мире

татьяна москалькова

специальная военная операция на украине

украина

россия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Переговоры по обмену гражданскими лицами с Украиной не прекращаются, они постоянно в активном состоянии, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Процесс идёт. Переговоры не прекращаются. Они постоянно в активном состоянии. И результатом было возвращение российских моряков одного из судов, которое удерживался. Но, к сожалению, есть целый ряд экипажей, которые находятся на территории Украины без оснований, без соблюдения международных норм, их не выпускают домой. Мы на эту тему разговариваем. Очень надеюсь, что наш диалог вместе с комитетом по транспорту Госдумы, вместе с министерством иностранных дел, с нашими военными увенчается успехом", - сказала омбудсмен.В субботу Москалькова сообщала, что возвращены 11 моряков российского судна, удерживаемые на Украине. Кроме того, по ее данным, на Украине остаются ещё 60 гражданских моряков РФ.

https://ria.ru/20220507/zalozhniki-1787349261.html

украина

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Дарья Буймова

в мире, татьяна москалькова, украина, россия